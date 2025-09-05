Luis Alberto Osorio Mazariegos, alias “Pupusita”, acepta extradición a EE. UU. por un caso de narcotráfico

Justicia

Luis Alberto Osorio Mazariegos será extraditado a EE. UU., que lo señala por tráfico de drogas.

la Redacción

|

Luis Alberto Osorio Mazariegos compareció por videoconferencia a la audiencia donde aceptó ser extraditado a Estados Unidos. (Foto Prensa Libre)

Luis Alberto Osorio Mazariegos, conocido como "Pupusita", aceptó ser extraditado hacia Estados Unidos, donde es requerido por delitos relacionados al narcotráfico.

La audiencia se desarrolló este viernes 5 de septiembre en el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, en la capital. El señalado compareció por videoconferencia.

El 1 de agosto recién pasado, el Ministerio Público (MP) informó que en coordinación con autoridades mexicanas y con el acompañamiento de la Policía Nacional Civil, logró la aprehensión con fines de extradición de Osorio Mazariegos, quien es requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

“Las autoridades estadounidenses lo sindican del delito de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia conteniendo una cantidad detectable de cocaína, con conocimiento, intención y causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente hacia los Estados Unidos”, afirmó el MP en esa oportunidad.

Agregó el ente investigador: “de acuerdo con la acusación, a inicios de 2019, una investigación llevada a cabo por autoridades del cumplimiento de la ley identificó una organización de tráfico de drogas a gran escala que operaba a través de Sur, Centro y Norteamérica, responsable de trasegar grandes cantidades de cocaína a territorio estadounidense”.

“La investigación señala que, entre 2007 y 2020, Osorio Mazariegos habría actuado como inversionista y receptor de cargamentos de cocaína enviados desde Colombia y Venezuela hacia Centroamérica y México, con destino final en los Estados Unidos”, según el MP.

Estados Unidos Extraditables a Estados Unidos Ministerio Público Narcotráfico Narcotráfico en América Latina 
