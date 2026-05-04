Exhuman 13 cuerpos en Nahualá para esclarecer muertes en ataque ocurrido en diciembre del 2025

El Ministerio Público (MP) desarrolló este lunes 4 de mayo un proceso de exhumación de 13 cuerpos en Nahualá, Sololá, relacionados con un hecho violento ocurrido el 13 de diciembre del 2025 en un área montañosa de esa localidad.

Según las autoridades, las diligencias se llevan a cabo debido a que, tras el incidente, la población no permitió que los cadáveres fueran trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para la práctica de las autopsias correspondientes.

De acuerdo con versiones preliminares, un grupo de hombres y jóvenes que se encontraba extrayendo cal fue atacado por personas que vestían de forma similar al Ejército. Como resultado del hecho, murieron 13 personas.

Vecinos del área y un informe policial indicaron en su momento que las muertes habrían sido causadas por integrantes del Ejército. Sin embargo, días después, el Gobierno rechazó esa versión y afirmó que el documento policial fue redactado bajo amenazas de pobladores.

Las autoridades también han señalado otra hipótesis: que las víctimas habrían atacado previamente un destacamento militar, lo que derivó en el enfrentamiento. No obstante, este extremo continúa bajo investigación.

El conflicto territorial entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, ambos municipios del departamento de Sololá, ha sido señalado como el contexto en el que ocurrió este hecho violento. Estas comunidades mantienen desde hace años una disputa por límites territoriales que ha generado múltiples incidentes armados.

Para la realización de las exhumaciones se ha desplegado un contingente de la Policía Nacional Civil, así como personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Juzgado de Paz y la Defensa Pública Penal, con el objetivo de garantizar el desarrollo del procedimiento y dar seguimiento al caso.

Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre los hallazgos preliminares ni sobre el avance de las investigaciones. Se espera que los análisis forenses permitan establecer con mayor precisión las causas de muerte y contribuir al esclarecimiento de los hechos.