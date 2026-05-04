Confirman identidad de víctima localizada en el baúl de un automóvil en Villa Hermosa 1

Las autoridades identificaron este lunes 4 de mayo como Edwin Ediberto Soto Ibáñez, de 32 años, al hombre cuyo cadáver fue localizado dentro del baúl de un vehículo el fin de semana recién pasado en la colonia Villa Hermosa 1, zona 7 de San Miguel Petapa.

De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la causa de muerte fue trauma craneoencefálico.

El hallazgo ocurrió en la 35 avenida, lote 11, sector 2, donde agentes de la comisaría 15 detuvieron a José Arturo Canahuí Pérez, de 29 años, señalado como presunto responsable del hecho.

Canahuí Pérez, quien es conocido con el alias “el Diablo”, se conducía en un automóvil con placas P-374CCY, color blanco. En el baúl del vehículo transportaba el cuerpo de la víctima.

Según las autoridades, el cadáver presentaba golpes y raspones en distintas partes del cuerpo.

Al momento de la aprehensión, los agentes verificaron los datos del detenido y establecieron que tenía una orden de captura vigente por el delito de homicidio, emitida el 10 de abril del 2026 por un juzgado de Guatemala.

El sospechoso también registra cinco antecedentes:

Posesión para el consumo, 13 de agosto del 2015

Robo, 13 de abril del 2015

Posesión para el consumo, 25 de febrero del 2015

Faltas contra el orden público, 18 de agosto del 2018

Posesión para el consumo, 17 de noviembre del 2018

Las autoridades indicaron que no fue posible establecer la solvencia del vehículo debido a limitaciones en el sistema correspondiente.

El caso continúa bajo investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte de Soto Ibáñez.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.