“Que reciba la pena de muerte”: hijas de guatemalteca desaparecida hablan tras hallazgo de tres cuerpos en Alabama

El hallazgo de tres cadáveres enterrados en una zona boscosa cerca de Downing Road, al este de Summerdale, Alabama, Estados Unidos, mantiene en alerta a las autoridades locales, que intentan establecer si se trata de una guatemalteca y sus dos hijos, reportados como desaparecidos desde el 30 de enero pasado. Sin embargo, la familia no pierde la esperanza de que los encuentren con vida.

El fiscal de distrito, Keith Blackwood, dijo a medios locales que la evidencia es suficiente para concluir que se trata de Aurelia Choc Cac, de 40 años; Niurka Zuleta Choc, de 17; y Anthony García Choc, de 2. Además, se informó que el principal sospechoso es Héctor Argueta Guerra, un presunto pandillero salvadoreño con órdenes de captura internacional, para quien el estado de Alabama pedirá la pena de muerte.

Blackwood describió el caso como un “asesinato horrible y espantoso” y anunció que por eso el estado de Alabama solicitará formalmente la pena de muerte.

Las probabilidades de que se trate de la familia guatemalteca aumentan debido a que el hallazgo fue resultado de una operación de seguimiento en una propiedad vinculada con Argueta Guerra, según los reportes oficiales.

No pierden la esperanza

Mientras las investigaciones en torno al caso avanzan y las autoridades tratan de identificar a las víctimas, dos hijas de Aurelia Choc, también residentes en Estados Unidos, dieron declaraciones a la cadena Telemundo y, en medio de consternación, dijeron que no pierden la esperanza de que sus parientes regresen con vida.

“Es muy triste todo lo que está pasando. No lo quiero asimilar. Yo sigo teniendo esperanzas de que no sean ellos, que esto solo sea una pesadilla, que todo esto va a pasar y mi familia va a regresar a casa”, dijo Lorena Tiul Choc, consternada, una de las hijas de Choc.

Agregó: “Muy mal. Llevamos todo el día angustiadas, desesperadas. Necesitamos respuestas porque aún no podemos asimilar todo lo que está pasando. Aún no lo queremos creer porque esperamos que ellos estén vivos, que puedan estar en algún lugar, que todo sea una pesadilla y que no sean ellos. Quiero respuestas de los forenses; no quiero asimilar que mi familia ya no esté”.

Añadió que, respecto del sospechoso, las autoridades no les han dado información.

“Lo único que puedo decir es que ese hombre reciba el castigo que merece, que reciba la pena de muerte. Si mi familia ya no vive, si mi familia ya no está y si son ellos los que están muertos, y si son los cuerpos que encontraron, lo único que pido es justicia y que ese hombre reciba la pena de muerte”, dijo entre lágrimas Lorena.

“Quisiéramos que él hable o que nosotras fuéramos a enfrentarlo cara a cara y preguntarle qué fue lo malo que le hicimos o qué le hizo a mi familia, por qué hizo esto. Pero no nos dejan hablar con él”, comentó Yoselin Tiul Choc, otra de las hijas de Choc.

Respecto de su hermano de 2 años, Yoselin dijo que solo era un bebé, un niño que apenas empezaba a conocer el mundo.

Recordó que ella fue la última que los vio, pues llegó a visitarlos antes de su desaparición.

Las hermanas señalan que el único problema que su madre tenía era con el padre de su hermano menor, quien la agredía con frecuencia; sin embargo, no es Guerra.

“¿Por qué hizo esto?, ¿qué le llevó a hacerlo?, ¿por qué nos hace tanto daño sin conocernos, sin conocer a nuestra familia, sin conocer nuestra historia, sin conocer a mi madre? ¿Acaso no tiene corazón?, ¿no tiene familia?, ¿no tiene hermanos?”, dijo Lorena en entrevista con Telemundo.

Perfil criminal del sospechoso

Las autoridades confirmaron que Argueta Guerra tiene órdenes de arresto pendientes en El Salvador por presunta actividad pandillera y un historial que incluye una investigación por intento de homicidio agravado en 2015.

Añaden que, pese a haber sido detenido en Texas en el 2015 por ingresar ilegalmente a Estados Unidos, fue liberado apenas un mes después.

A través de un comunicado del condado de Mobile, las autoridades expresaron preocupación ante la peligrosidad del sospechoso.

“Tras permanecer en la cárcel desde el 10 de febrero, su lista de cargos ha sido ampliada drásticamente para incluir tres cargos de secuestro en primer grado, homicidio capital de un menor de 14 años, obstrucción de la justicia por el uso de una identidad falsa (se hacía pasar por Juan Carlos Guerra) y tres cargos de maltrato de un cadáver. Además, enfrenta cargos adicionales de homicidio capital vinculados a robo, secuestro y el asesinato de múltiples personas”, señala el comunicado oficial.

