Detienen en Ciudad Juárez a sospechoso de liderar red de coyotazgo de migrantes guatemaltecos

Agentes de las fuerzas de seguridad de México detuvieron este viernes al presunto cabecilla de una organización criminal dedicada al coyotazgo de migrantes provenientes de Guatemala con destino a Estados Unidos, específicamente a la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, en un operativo en el que colaboraron autoridades estadounidenses.

En un mensaje grabado, el vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara, identificó al detenido como Gonzalo “N”, alias “El Bori”, a quien se señala de dirigir una red dedicada a trasladar personas migrantes hacia Estados Unidos a través del cruce fronterizo entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas.

Junto con él, las autoridades detuvieron a otras cuatro personas en distintos domicilios de Ciudad Juárez, donde presuntamente operaba la estructura criminal. Los investigadores los acusan de delincuencia organizada con fines de tráfico de personas.

Las autoridades indicaron que, al menos desde el 2024, el grupo contaba con casas de seguridad donde alojaba a migrantes provenientes de Guatemala antes de trasladarlos de forma ilegal a territorio estadounidense.

El operativo contó con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Marina y del Centro Nacional de Inteligencia, así como con la colaboración de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos.

Los sospechosos fueron puestos a disposición de un juez de control, quien determinará su situación jurídica.

El caso ocurre en un contexto de cooperación entre México y Estados Unidos en temas de migración, seguridad y narcotráfico, según han indicado autoridades de ambos países.

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