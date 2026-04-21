ICE captura al exfutbolista Pedro Samayoa y familiares señalados en crimen de Claudina Velásquez

En cumplimiento de una orden de captura internacional, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) detuvieron en Estados Unidos al exfutbolista guatemalteco Pedro Julio Samayoa Moreno, a su madre y a su hermano, señalados en el caso por el asesinato de Claudina Isabel Velásquez Paiz, confirmó este martes 21 de abril el Ministerio Público (MP).

De acuerdo con informes oficiales, Pedro Samayoa fue aprehendido junto con su madre, Zully Moreno Barbier, y su hermano, Eduardo Alejandro Samayoa Moreno, quienes se encuentran recluidos en un centro de detención migratoria de Georgia, a la espera de su deportación a Guatemala, donde la justicia los declaró en rebeldía en el proceso.

La Fiscalía de Casos Especiales señaló que las detenciones se efectuaron gracias a las coordinaciones realizadas para la activación de alertas internacionales que permitieron su ubicación.

“Dichas personas son requeridas por la justicia guatemalteca por su presunta vinculación con el asesinato de Claudina Isabel Velásquez Paiz, ocurrido en el 2005. En el 2025, la fiscalía logró que fuesen declaradas en rebeldía, y se giraron las órdenes de aprehensión en su contra por los delitos de asesinato, obstaculización a la acción penal y falso testimonio”, detalló el MP.

El MP añadió que ya se efectúan las gestiones para el retorno de los sindicados al país, con el propósito de que sean puestos a disposición del órgano jurisdiccional competente para solventar su situación jurídica.

Claudina Velásquez, estudiante universitaria de 19 años, fue hallada muerta el 13 de agosto del 2005, un día después de haber sido reportada como desaparecida.

La joven desapareció el 12 de agosto del 2005, luego de asistir a una fiesta. Un día después, su cuerpo fue localizado en un terreno baldío con señales de violencia. Veintiún años han transcurrido y el caso aún sigue su curso en los juzgados correspondientes, donde no se han esclarecido los motivos del crimen.

Sus padres recibieron una llamada de Zully Moreno, madre de Pedro Julio Samayoa, quien indicó que hablaba con ella por teléfono cuando escuchó que gritó: “¡No, no, no!”. Ante ello, los padres de Claudina denunciaron su desaparición ante la Policía Nacional Civil.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) anunció el 19 de diciembre del 2025 una sentencia contra Guatemala por la falta de diligencia en atender e investigar la denuncia por la desaparición de Claudina Velásquez.

La alerta de desaparición de mujeres conocida como Isabel-Claudina honra los casos de María Isabel Véliz Franco, en el 2001, y Claudina Velásquez, en el 2005, ambas localizadas sin vida.

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