¿Más dinero para ICE? Por qué el Senado de EE. UU. aprobó un plan para financiar agencias de inmigración

Este 23 de abril, el Senado de Estados Unidos habría aprobado un plan de financiamiento de casi US$70 mil millones para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y la Patrulla Fronteriza.

El plan de financiamiento, aprobado por la Cámara Alta del Congreso estadounidense, constituye un esfuerzo para reabrir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), el cual permanece cerrado desde finales de febrero.

El cierre del DHS fue, en parte, resultado de acciones del bando demócrata en el Congreso, cuyos integrantes exigieron cambios en las políticas migratorias de la Administración de Donald Trump tras varios incidentes en los que personas murieron por disparos de agentes migratorios durante redadas.

Este plan de financiamiento, aprobado con 50 votos a favor y 48 en contra, busca reactivar un proceso denominado "conciliación presupuestaria", con el cual los republicanos pretenden reabrir el DHS y así sortear el bloqueo de los demócratas.

Este proceso, que fue utilizado para impulsar un paquete legislativo de recortes de impuestos promovido por Donald Trump, requiere una mayoría simple en el Senado.

"Tenemos por delante un proceso de varias etapas, pero al final los republicanos habrán contribuido a garantizar la seguridad de las fronteras de Estados Unidos", dijo el líder republicano en el Senado, John Thune.

El cierre del DHS, que comenzó el pasado 14 de febrero, es el más prolongado de una agencia federal en la historia del país y ha provocado largas filas en algunos aeropuertos por la ausencia de agentes de seguridad.

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