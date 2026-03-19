Project Homecoming: el plan de EE. UU. de casi US$1 mil millones para que migrantes se “autodeporten”

programa que habría costado casi US$1 mil millones para que los indocumentados se "autodeporten", es decir, abandonen de manera voluntaria EE. UU.

El pasado 18 de marzo, el medio CNN indicó que revisó un documento compartido de manera interna en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), en el que se revelan mayores detalles de este programa, denominado Project Homecoming.

Project Homecoming habría costado aproximadamente US$915 millones y contaría con una aplicación para que los inmigrantes en EE. UU. se "autodeporten".

CNN afirma que el programa habría "ayudado" a más de 72 mil personas a abandonar EE. UU. durante marzo.

Muchos de los detenidos, según el documento interno, ya estarían bajo custodia de miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

El medio señala que aún no se han hecho públicas cifras oficiales sobre la cantidad de migrantes deportados mediante este programa.

The Department of Homeland Security says millions of people have "self-deported" from the US. Only about 72,000 have used a new program to leave, a document shows. https://t.co/DbdT8jgQL6 — CNN (@CNN) March 19, 2026

También se indica que los migrantes que decidan "autodeportarse" reciben subsidios de hasta US$2 mil 600, así como vuelos gratuitos de regreso a sus países.

"El DHS ha dejado claro en repetidas ocasiones que quienes han utilizado la aplicación CBP Home y el Project Homecoming son solo una fracción de quienes han abandonado el país voluntariamente, porque los inmigrantes indocumentados saben que el presidente Trump está haciendo cumplir nuestras leyes de inmigración", dijo el portavoz del DHS, de acuerdo con CNN.

CNN añade que varios expertos han cuestionado, sobre todo, la veracidad de las cifras presentadas por el gobierno, y pone en tela de juicio si muchos de los migrantes "autodeportados" lo habrían hecho de todas formas sin la intervención del gobierno estadounidense.

FALSE! President Trump established the visionary Project Homecoming to create a seamless process for illegal aliens to depart from the United States by receiving a complimentary one-way plane ticket and $1,000 exit bonus through the CBP Home app.



Self-deportation is a dignified… pic.twitter.com/T5alPYafRp — Homeland Security (@DHSgov) May 23, 2025

El medio afirma que los supuestos 2.2 millones de migrantes que han abandonado EE. UU. incluyen a personas que no han participado en el programa Homecoming.

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