Qué se sabe de la alerta del FBI sobre un posible ataque de drones iraníes frente a California

El FBI advirtió a departamentos policiales de California sobre una "aspiración" iraní de atacar la costa oeste con drones desde un barco, en represalia por eventuales bombardeos estadounidenses, según reveló este miércoles ABC News.

"Recientemente obtuvimos información de que, a principios de febrero de 2026, Irán supuestamente pretendía llevar a cabo un ataque sorpresa con vehículos aéreos no tripulados desde una embarcación no identificada frente a las costas de Estados Unidos, específicamente contra objetivos no especificados en California, en caso de que Estados Unidos llevara a cabo ataques contra Irán", reza el memorando enviado a las agencias que forman parte de una Fuerza de Tarea Conjunta Antiterrorista federal.

"No disponemos de información adicional sobre el momento, el método, el objetivo ni los autores de este presunto ataque", añade.

Según el mismo medio, la alerta coincidió con el inicio del asalto de la Administración del presidente de EE.UU. Donald Trump contra la República Islámica, al que Irán ha respondido con ataques de drones en Oriente Medio.

La alerta habría sido enviada a los departamentos de policía del Estado Dorado.

Sin embargo, fuentes policiales con experiencia en antiterrorismo aclararon al periódico Los Angeles Times que la alerta, aunque basada en datos de la Guardia Costera, carece de información creíble sobre un ataque inminente y corresponde a un aviso preventivo rutinario.

El medio señala que las fuentes destacaron que la advertencia era cautelosa y que no había indicios de que Irán estuviera planeando un ataque o de que pudiera lanzar uno con éxito.

California alberga la mayor diáspora iraní en EE.UU.. En 2019, más de la mitad de los inmigrantes iraníes en EE.UU. vivían en el Estado Dorado, y el 29 % (casi 140.000 personas) vivían solo en el condado de Los Ángeles, de acuerdo al Instituto de Política Migratoria (MPI).

El estado también concentra a las personas con ascendencia iraní, entre 400 mil y 620 mil personas de ese grupo viven en Estados Unidos, la gran mayoría de ellas en Los Ángeles, según cifras de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA).

En Los Ángeles incluso existe un barrio conocido como 'Tehrangeles', área bautizada de esa forma después de que en la década de los años 60 se asentasen allí muchos iraníes.

Tras la revolución islámica de 1979 en Irán, nuevos migrantes llegaron a la zona que continuó creciendo, y el pasado celebró el fallecimiento del ayatolá Alí Jameneí el pasado 28 de febreroreuniendo a centenares de personas.