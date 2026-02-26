EE. UU. promete frenar la migración irregular de guatemaltecos y cuestiona el envío de remesas

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) cuestionó este jueves 26 de febrero que Guatemala haya recibido US$5.8 mil millones en remesas y prometió poner fin a la migración irregular de guatemaltecos, debido a que “la prosperidad económica” de Estados Unidos dependerá de la capacidad de Washington de detener esos flujos.

De acuerdo con una publicación en redes sociales del DHS, el flujo migratorio de guatemaltecos durante la administración del expresidente Joe Biden se elevó de manera considerable, al grado que “se permitió que el 2% de TODOS los guatemaltecos ingresaran ilegalmente a Estados Unidos”.

“La futura prosperidad económica de Estados Unidos depende de nuestra capacidad para frenar la migración ilegal masiva”, dice el mensaje del DHS, liderado por Kristi Noem, quien visitó Guatemala en junio del 2025 para fortalecer la cooperación en seguridad, migración y lucha contra el crimen organizado.

El DHS cuestiona que guatemaltecos que migraron de manera irregular envíen remesas al país y que estas representen el 19% de la economía de Guatemala.

“Muchos de estos guatemaltecos enviaron remesas a su país de origen. Han sido tantas que ahora representan el 19% de la economía total de Guatemala, recibiendo US$5.8 mil millones de EE. UU. Nuestra nación no puede permitirse esto, y es por eso que el DHS está trabajando las 24 horas para ponerle fin”, cuestiona el Departamento de Seguridad Nacional.

Remesas

Durante enero pasado, el ingreso de divisas por remesas fue de US$1,954 millones (unos Q14,948 millones), lo que representó un aumento de 7.5% respecto de enero del 2025, cuando sumaron US$1,817.6 millones.

Esa variación equivale a una diferencia de US$136.4 millones, de acuerdo con datos de la banca central.

El 2025 concluyó con un ingreso histórico de US$25,530 millones, superior a los US$21,510 millones registrados en el 2024. El año pasado, las remesas representaron el 20% del producto interno bruto (PIB) y fueron un detonante para la economía nacional, al tener un efecto multiplicador en diversas actividades productivas.

Future American economic prosperity depends on our ability to curb mass illegal migration.



After four years of open borders during the Biden era allowed 2% of ALL Guatemalans to illegally enter the United States.



Many of these Guatemalans sent remittances back to their home… pic.twitter.com/IdOm7zeSDK — Homeland Security (@DHSgov) February 27, 2026

