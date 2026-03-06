“Trump estaba furioso”: la supuesta campaña que habría provocado el relevo de Kristi Noem del DHS

El pasado 5 de marzo, el presidente Donald Trump sustituyó a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien dejará el cargo el próximo 31 de marzo.

La decisión del mandatario causó sorpresa debido a lo inesperado, ya que medios como CNN afirman que, minutos después de que Trump oficializara la salida de Noem, ella tenía previsto subir a un escenario en Nashville para dar un discurso a agentes de policía.

Desde entonces, se han empezado a barajar los factores que habrían sido decisivos para que Trump sustituyera a Noem en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Sin embargo, varios medios coinciden en que una única acción de Noem habría sido el “detonante” para que Trump tomara la abrupta decisión de sustituirla como directora del DHS.

Según CNN, además de las constantes críticas que habría recibido Noem desde el inicio de su gestión como directora por las cuestionables acciones de las autoridades migratorias, la “gota que derramó el vaso” ocurrió esta semana, durante una comparecencia ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes.

El senador John Kennedy citó a Noem el pasado 1 de marzo para comparecer ante el Congreso, y CNN afirma que el legislador fue claro al decir que “no iba a ser indulgente” con la secretaria.

En concreto, la citación era para cuestionar a Noem sobre una supuesta campaña publicitaria que no solo la destacaba a ella y a sus acciones dentro del DHS, sino que habría costado aproximadamente US$220 millones.

Kennedy interrogó a Noem no solo sobre si esa campaña publicitaria había sido aprobada por Donald Trump, sino también sobre cómo sería utilizada, al tomar en cuenta que Noem había prometido erradicar los gastos excesivos dentro del DHS.

CNN apunta que Noem respondió que sí, que Trump conocía y estaba al tanto de dicha campaña; sin embargo, el medio afirma que Kennedy recibió una llamada de Donald Trump el mismo día de la citación y que este le dijo que “estaba furioso” por las declaraciones de Noem.

“Su versión y la del presidente sobre si él estaba informado y si consintió la campaña son claramente diferentes”, citó CNN las declaraciones de Trump, quien dijo el pasado 5 de marzo a NBC News que no tenía conocimiento de la campaña publicitaria de Noem.

Finalmente, el medio señala que, en esa misma llamada, Trump habría planteado la idea de reemplazar a Noem por Markwayne Mullin, senador de Oklahoma.

