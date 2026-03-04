El tenso momento que tuvo Kristi Noem durante una audiencia en el Senado de EE. UU.

El pasado 3 de marzo se llevó a cabo una audiencia del Senado de EE. UU., en la que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, enfrentó varias críticas de los legisladores, en especial por el actuar del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).

Durante la audiencia estuvo presente la maestra Marimar Martínez, quien sobrevivió en Chicago a cinco disparos efectuados por un agente federal durante la operación migratoria “Midway Blitz”.

Ante el Comité Judicial, en Washington, la secretaria dijo que desconocía los detalles del incidente ocurrido el 4 de octubre en Chicago y si el agente responsable seguía en servicio.

Martínez estuvo de pie, justo detrás de Noem, cuando la funcionaria dijo desconocer un hecho que acaparó titulares nacionales, lo que se convirtió en objeto de un tenso interrogatorio por parte del senador Richard Blumenthal.

Blumenthal describió cómo Martínez se dirigía a donar ropa a su iglesia cuando se vio involucrada en un accidente de tráfico con agentes de la Patrulla Fronteriza, lo que provocó que uno de ellos saliera furioso y disparara contra su vehículo en movimiento, “hiriéndola cinco veces”.

“Casi se desangra”, dijo Blumenthal. “¿No estaría de acuerdo en que dispararle a Marimar Martínez cuando iba a donar ropa a su iglesia, siendo ciudadana estadounidense de Chicago, está mal?”.

“Señor, desconozco la situación, el caso”, respondió Noem. “Lo investigaré”.

Blumenthal interrumpió a Noem, diciendo: “Bueno, me alegra que lo investigue”, antes de relatar cómo Martínez fue acusada de agredir a agentes en un caso que fue desestimado en el tribunal “por ser inventado”.

El senador divulgó imágenes de mensajes de texto que el agente que disparó envió a colegas y familiares, incluido uno que decía: “Disparé cinco tiros y tenía siete agujeros. Anoten eso en su lista, chicos”.

“¿Se une a mí para condenar a ese agente?”, le preguntó Blumenthal a Noem.

“Señor, desconozco los detalles de esa situación”, respondió.

“No sé por qué no puede unirse a mí para decir que estuvo mal dispararle a Marimar, casi causarle la muerte y luego presumir de ello. ¿No estaría de acuerdo conmigo en que estuvo mal?”, insistió Blumenthal.

Blumenthal también mencionó otro mensaje de texto del agente involucrado, Charles Exum, que se hizo público, en el que decía a sus colegas que todos sus jefes lo habían apoyado después del tiroteo, incluido el comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, Noem y “el propio jefe”, que, según Blumenthal, se refería “presumiblemente al presidente Trump”.

El senador le preguntó varias veces a Noem si Exum seguía en el cargo y portaba un arma, a lo que la secretaria respondió que no podía contestar.

“Creo que a los estadounidenses les resultaría absolutamente aterrador que ese agente siga en el cargo portando un arma, y el hecho de que no pueda decirme que lo destituirá”, dijo Blumenthal.

Al final del intercambio, Blumenthal le ofreció a Noem la oportunidad de decirle algo directamente a Martínez, pero Noem no respondió.

