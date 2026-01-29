Los detalles de “Street of Minneapolis”, la canción de Bruce Springsteen en contra del ICE

El pasado 28 de enero, el músico Bruce Springsteen lanzó la canción "Streets of Minneapolis", como forma de protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), debido a los múltiples incidentes ocurridos en dicha ciudad.

Por medio de sus redes sociales, Springsteen explicó que escribió la canción el 24 de enero, la grabó el 27 y que se trata de una respuesta a lo que, en sus palabras, es el "terror estatal" que se vive en Minneapolis.

La canción fue lanzada en medio de la tensión que se vive en la ciudad, tras la muerte de los estadounidenses Alex Pretti y Renee Good a manos de agentes del ICE, así como por las movilizaciones contra las políticas migratorias de Donald Trump.

El tema, de acuerdo con el cantante, está dedicado tanto a los vecinos inmigrantes de Minneapolis como a la memoria de Pretti y Good.

En la canción, la voz rasposa de Springsteen critica a "Rey Trump" y a sus "matones federales", relatando los hechos que condujeron a la muerte de Good y Pretti, y cuestionando la versión oficial de los agentes.

Tras la muerte de Pretti, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, lo calificó como un acto de "terrorismo doméstico" y afirmó que había atacado a los oficiales.

https://www.youtube.com/watch?v=GDaPdpwA4Iw&list=RDGDaPdpwA4Iw&start_radio=1

Un informe preliminar del Gobierno indica que Pretti resistió el arresto antes de ser abatido por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

La canción sigue la línea de los comentarios públicos que Springsteen ha hecho sobre las protestas en Mineápolis, como cuando, en el festival Light of Day, en Nueva Jersey, dedicó su interpretación de The Promised Land a Good y apoyó la postura del alcalde Jacob Frey de que el ICE debe abandonar la ciudad.

