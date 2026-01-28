Qué sucedió con los agentes migratorios implicados en la muerte de Alex Pretti en Minneapolis

Los agentes federales que estuvieron involucrados en el tiroteo que provocó la muerte del enfermero Alex Pretti, en Minneapolis, fueron puestos en licencia administrativa, de acuerdo con medios estadounidenses que citaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

Medios como Fox señalaron que la decisión, según el DHS, forma parte de un denominado "protocolo regular".

Además, The New York Times indicó que los agentes involucrados en la muerte de Pretti, el pasado 24 de enero, también fueron suspendidos de sus labores.

No está claro si los demás agentes federales involucrados en el incidente también han sido puestos en licencia. En videos tomados por testigos, en el momento del asesinato, se puede observar hasta ocho agentes enmascarados tratando de inmovilizar a Pretti o cerca de la escena.

Los videos de testigos mostraron cómo el enfermero intentó ayudar a una de las mujeres que fue empujada, cuando fue confrontado por los agentes migratorios.

La muerte de Pretti desató una ola de protestas en todo el país, que obligó al Gobierno de Donald Trump a retirar del operativo de Minneapolis a Gregory Bovino, designado como "comandante general" de la Patrulla Fronteriza, y a regresarlo a su antiguo puesto en El Centro, California.

The officers involved in the fatal shooting of Alex Pretti in Minneapolis have been placed on administrative leave, DHS official says. Follow live updates: https://t.co/njOQfYmldr pic.twitter.com/d0qXZrTRaJ — CNN (@CNN) January 28, 2026

El pasado martes 27 de enero trascendió que al menos dos agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dispararon sus armas durante el tiroteo en el que murió el enfermero, el sábado anterior, de acuerdo con un informe del DHS entregado al Congreso.

"Aproximadamente cinco segundos después, un agente de la Patrulla Fronteriza disparó su Glock 19, de dotación de la CBP, y un agente de Aduanas y Protección Fronteriza también disparó su Glock 47, de dotación de la CBP, contra Pretti", dice el documento citado por CNN.

El informe no especifica si las balas disparadas por ambos agentes impactaron en Pretti, quien se encontraba en el suelo antes de recibir una decena de disparos a quemarropa, cuando intentaba defender a una mujer que había sido empujada por uno de esos agentes.

Lea también: Quién era Alex Pretti, el manifestante al que agentes de ICE mataron a tiros en Minesota