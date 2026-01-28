Los demócratas de la Cámara de Representantes investigarán a Kristi Noem con la vista puesta en el impeachment.

A diferencia de una típica investigación de juicio político del Congreso, los demócratas planean llevar a cabo su investigación sin los republicanos, citando la reticencia de la mayoría a efectuar una supervisión sólida de la administración Trump y la improbabilidad de que el Partido Republicano apoye el juicio político a un funcionario del Gabinete. Los demócratas reconocen que es poco probable que destituyan a Noem, secretaria de Seguridad Nacional, en el corto plazo, pero creen que iniciar una investigación oficial indicará que están tomando en serio las preocupaciones sobre lo ocurrido durante una letal represión migratoria en Minesota en las últimas semanas.

“Entendemos que los demócratas son minoría, pero eso no significa que tengamos que quedarnos de brazos cruzados”, declaró en una entrevista el representante Bennie Thompson (legislador por Misisipi), el demócrata de mayor rango en el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes. Añadió que la investigación, y posiblemente un voto de destitución, es “un paso en el proceso de hacer saber a la gente que no nos gusta lo que vemos”. Los funcionarios del DHS han desestimado las peticiones de los demócratas de destituir a Noem. En un comunicado esta semana, la portavoz Tricia McLaughlin afirmó que el partido está "más centrado en el espectáculo y en recaudar fondos que en eliminar a los delincuentes de nuestras calles".

"Esperamos que estos miembros se tomen en serio su trabajo para proteger al pueblo estadounidense, que es lo que está haciendo este departamento bajo la dirección de la Secretaria Noem", agregó McLaughlin. Los llamados de los demócratas para que Noem rinda cuentas se han intensificado rápidamente tras la muerte de Alex Pretti, ciudadano estadounidense de 37 años, a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza en Mineápolis el sábado último. Esta muerte ha acentuado la indignación expresada por el partido desde que Renée Good, otra ciudadana estadounidense de 37 años, fuera ultimada a tiros por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a principios de este mes.

Varios demócratas expresaron su deseo de destituir a Noem en una reunión el domingo recién pasado, una demanda que no recibió resistencia, según varias personas familiarizadas con la llamada que hablaron bajo condición de anonimato para discutir una conversación privada. Al menos 145 demócratas de la Cámara de Representantes han firmado una resolución del representante Robin Kelly (demócrata por Illinois) que solicita el juicio político contra Noem. Esa cifra ha aumentado en casi 40 desde el tiroteo fatal del sábado. Aunque los líderes demócratas se han manifestado contrarios a forzar una votación inmediata sobre la resolución, el apoyo subraya la falta de confianza de su partido en la capacidad de Noem para continuar haciendo su trabajo y su voluntad de hablar públicamente sobre su posible destitución.

Lo más notable en cuanto a liderazgo es que varios demócratas de la Cámara de Representantes que representan distritos cruciales y que apoyaron la semana recién pasada un proyecto de ley para financiar el Departamento de Seguridad Nacional han pedido que Noem deje su puesto. La representante Marie Gluesenkamp Pérez (demócrata por Washington) dijo esta semana que Noem “tiene que dimitir”, mientras que la representante Laura Guillén (demócrata por Nueva York) exigió enérgicamente que se la “acuse de inmediato”. En un correo electrónico enviado a su lista de campaña, el representante Tom Suozzi (demócrata por Nueva York) expresó su pesar por su voto de financiación y afirmó que "no consideró la votación de financiación del DHS como un referéndum sobre la conducta ilegal e inmoral de ICE en Mineápolis".

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (d.-Nueva York), quien ha pasado varias semanas criticando duramente el liderazgo de Noem, finalizó la llamada del domingo diciéndoles a los demócratas que tendría más que decir sobre el camino a seguir para responsabilizar a Noem cuando la Cámara regrese a Washington la próxima semana. El mes pasado, durante un intento de un miembro demócrata de destituir al presidente Donald Trump, Jeffries y su equipo de liderazgo dejaron en claro su fuerte preferencia por realizar investigaciones antes de que se invoquen los artículos de destitución en el pleno de la Cámara de Representantes. La nueva medida para iniciar dichas investigaciones permitirá a los demócratas recopilar pruebas para construir un caso contra Noem y otros funcionarios del DHS.

Thompson afirmó que el proceso también contribuiría a la elaboración de legislación el próximo año para reformar el departamento si los demócratas recuperan la mayoría en la Cámara de Representantes en noviembre próximo. El Comité de Política y Comunicaciones Demócratas de la Cámara de Representantes, el brazo de comunicación de los demócratas del Congreso, instó esta semana a los legisladores a unirse a las manifestaciones de "Despidan a Noem" en su distrito, así como al Día de Acción "Protejamos a Nuestras Comunidades de la Brutalidad del DHS" el martes. En un memorando a los demócratas, el grupo sugirió usar las palabras "destituir" o "despedir" a Noem al dirigirse a los electores, dado que el voto de destitución no es inminente.

“Donald Trump y Kristi Noem afirmaron que sus medidas migratorias se centrarían en delincuentes violentos. Mintieron”, decía el memorando. “La secretaria Noem es responsable de la conducta indebida y letal del DHS y de los ataques a ciudadanos estadounidenses, además de difundir mentiras descaradas sobre estos asesinatos y sus víctimas. Noem debe renunciar o ser despedida de inmediato”. Los demócratas reconocen que es poco probable que se logre un impeachment exitoso para Noem en un Congreso liderado por el Partido Republicano, pero creen que incluir a los republicanos en el registro este año puede ser políticamente beneficioso dado que las encuestas han demostrado que la mayoría de los estadounidenses cree que los agentes del DHS están yendo demasiado lejos en sus intentos de detener a inmigrantes indocumentados.

Incluso si los demócratas de la Cámara de Representantes lograran destituir a Noem (un resultado que requeriría solo unos pocos votos republicanos en una cámara estrechamente dividida), es poco probable que un senado liderado por el Partido Republicano la condene y la destituya de su cargo. Es más, los pedidos de juicio político no resuenan en el Senado. Solo la senadora Jacky Rosen (demócrata de Nevada) ha pedido el impeachment de Noem por lo que describió como el "último intento de la secretaria de engañar al público estadounidense respecto del asesinato brutal e injustificado de Alex Pretti".

Un portavoz del senador Tim Kaine (demócrata de Virginia), quien votó para confirmar a Noem en el cargo, dijo que si bien está “profundamente decepcionado” con Noem, el impeachment “es una cuestión para la Cámara”. "A menos que actúe, el Senado debería insistir en importantes restricciones al DHS en el proyecto de ley de asignaciones pendiente y seguir desafiando el caos económico, los recortes a la atención médica y las guerras innecesarias del Presidente", agregó el portavoz. Aunque los republicanos del Senado no están pidiendo el impeachment de Noem, el senador Rand Paul (republicano de Kentucky), quien preside el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, llamó el lunes a los principales funcionarios de control de inmigración, incluidos los de ICE y la Patrulla Fronteriza, para testificar ante el panel el próximo mes.

El presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Andrew R. Garbarino (republicano por Nueva York), emitió una solicitud similar el sábado y ofreció varias fechas en febrero y marzo para dar testimonio. Thompson dijo que la investigación del DHS "no puede esperar" a una audiencia que tendrá lugar dentro de varias semanas. “Mira, aprecio lo que haces, pero el tiempo apremia”, dijo Thompson. “No conozco mayor crisis que enfrente nuestro país a nivel nacional que la conducta del ICE con los ciudadanos estadounidenses. El ICE no debería estar en guerra con los ciudadanos estadounidenses”.