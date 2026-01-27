Qué se sabe de las cámaras corporales del ICE que habrían grabado la muerte de Alex Pretti

La muerte del enfermero Alex Pretti a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) ha causado más conmoción en Minneapolis, ciudad en la que se han registrado numerosos incidentes vinculados con autoridades migratorias.

En medio de manifestaciones de personas que expresan su rechazo a las políticas migratorias de Donald Trump y al actuar del ICE, la muerte de Pretti, el pasado 24 de enero, ha incrementado el descontento general en Minnesota.

Ahora, el Departamento de Seguridad Nacional informó recientemente al medio NBC News que, dentro de las investigaciones sobre la muerte de Pretti, se examinarán los videos de las cámaras corporales de los agentes del ICE vinculados con este hecho.

De acuerdo con el propio medio, los investigadores de Seguridad Nacional, según palabras de la portavoz del departamento, Tricia McLaughlin, tienen en su poder videos grabados por cámaras corporales.

Las autoridades señalan que los agentes involucrados en la muerte de Pretti forman parte de la Unidad Táctica de la Patrulla Fronteriza.

Además, funcionarios de la Policía afirmaron a NBC News que esa unidad sí cuenta con cámaras corporales, a diferencia de otras que no poseen ese equipo.

Federal agents in Minneapolis wrestled Alex Pretti to the ground and secured the handgun he was carrying moments before shooting him multiple times, according to a Washington Post analysis of video footage.



En redes sociales se han compartido numerosos videos que fueron tomados por testigos en el momento en que los agentes del ICE forcejearon con Pretti, antes de que le dispararan.

Uno de los videos muestra cómo varios agentes tratan de neutralizar a Pretti, quien va vestido de color café.

Mientras que el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que un agente disparó a Pretti en defensa propia, varios usuarios en redes sociales señalan que esta acción no ocurrió, al referirse a varios de los videos publicados.

