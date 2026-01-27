Internacional
Qué se sabe de las cámaras corporales del ICE que habrían grabado la muerte de Alex Pretti
El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que examinará las cámaras corporales de los agentes del ICE vinculados con la muerte de Alex Pretti.
Se guarda un minuto de silencio por Alex Jeffrey Pretti antes del inicio de un partido de la NBA entre los Golden State Warriors y los Minnesota Timberwolves en el Target Center el 25 de enero de 2026 en Minneapolis, Minnesota. (Foto Prensa Libre: AFP)
La muerte del enfermero Alex Pretti a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) ha causado más conmoción en Minneapolis, ciudad en la que se han registrado numerosos incidentes vinculados con autoridades migratorias.
En medio de manifestaciones de personas que expresan su rechazo a las políticas migratorias de Donald Trump y al actuar del ICE, la muerte de Pretti, el pasado 24 de enero, ha incrementado el descontento general en Minnesota.
Ahora, el Departamento de Seguridad Nacional informó recientemente al medio NBC News que, dentro de las investigaciones sobre la muerte de Pretti, se examinarán los videos de las cámaras corporales de los agentes del ICE vinculados con este hecho.
De acuerdo con el propio medio, los investigadores de Seguridad Nacional, según palabras de la portavoz del departamento, Tricia McLaughlin, tienen en su poder videos grabados por cámaras corporales.
Las autoridades señalan que los agentes involucrados en la muerte de Pretti forman parte de la Unidad Táctica de la Patrulla Fronteriza.
Además, funcionarios de la Policía afirmaron a NBC News que esa unidad sí cuenta con cámaras corporales, a diferencia de otras que no poseen ese equipo.
En redes sociales se han compartido numerosos videos que fueron tomados por testigos en el momento en que los agentes del ICE forcejearon con Pretti, antes de que le dispararan.
Uno de los videos muestra cómo varios agentes tratan de neutralizar a Pretti, quien va vestido de color café.
Mientras que el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que un agente disparó a Pretti en defensa propia, varios usuarios en redes sociales señalan que esta acción no ocurrió, al referirse a varios de los videos publicados.
Lea también: ¿Qué se sabe sobre Liam Conejo Ramos? El niño de 5 años que fue detenido por ICE en Minnesota