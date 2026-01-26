¿Qué se sabe sobre Liam Conejo Ramos? El niño de 5 años que fue capturado por ICE en Minnesota

Durante la mañana de este lunes 26 de enero, las autoridades federales en la ciudad de Minneapolis, Minnesota, confirmaron que Liam Conejo Ramos, el niño de 5 años que fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), se encuentra con su padre en un centro de detención en Texas, a 2 mil kilómetros de casa.

Ante esta situación, el vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance, defendió el accionar de los oficiales del ICE, al afirmar que el principal objetivo de la operación era el papá de Liam, identificado como indocumentado: “¿Qué podían hacer? ¿Dejarlo en la nieve para que se congele?”, dijo en defensa de los procedimientos migratorios.

Por su parte, Greg Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza, afirmó en una conferencia de prensa que el menor permanece junto a su padre, el ecuatoriano Adrián Alexander Conejo Arias, en un centro de detención para inmigrantes ubicado en Dilley, Texas, donde se reporta que se encuentra la mayor cantidad de menores de edad retenidos.

Asimismo, el director del ICE, Marcos Charles, defendió el trabajo de sus oficiales y declaró que, desde que conoció el caso que generó preocupación e indignación en el país, estaba seguro de que los agentes hicieron lo posible por garantizar el bienestar del menor. “Ellos se quedaron con el niño, lo cuidaron y lo llevaron a comer”, afirmó.

Polémica por la detención

En medio de las protestas en la ciudad de Minneapolis para exigir y presionar la salida del ICE, la agencia aseguró que sus oficiales únicamente detienen a personas por violaciones a la ley migratoria y que, en el caso de Liam Conejo y su padre, ambos enfrentan procedimientos que podrían derivar en deportación por su situación migratoria.

Sin embargo, el abogado de la familia ecuatoriana, Marc Prokosch, dijo que tanto Liam Conejo Ramos como su padre, Adrián Alexander, habían cumplido con los pasos legales al solicitar asilo en Minnesota, un estado santuario en la que presuntamente la políca estatal no coopera con las redadas migratorias del ICE o la Patrulla Fronteriza.

A su vez, Zena Stenvik, superintendente del distrito escolar de Columbia Heights, donde Liam era uno de los alumnos, afirmó que las maestras del menor lo describen como un estudiante brillante: “Sus compañeros lo extrañan. Él viene todos los días a la escuela e ilumina el salón. Nosotros solamente queremos que vuelva sano y salvo”, expresó.

Frente a este escenario, la detención de Conejo también desató críticas de la exvicepresidenta Kamala Harris, quien escribió en redes que “Liam es solo un bebé. Debería estar en casa con su familia, no siendo usado como cebo por el ICE y retenido en un centro de detención en Texas”, y añadió que la situación provoca indignación nacional.

Menores de edad detenidos

Según la cadena de televisión estadounidense Univisión y funcionarios de Columbia Heights, Liam Conejo es uno de al menos cuatro menores de edad que fueron detenidos por el ICE en el mismo distrito escolar de Minneapolis, Minnesota, en lo que va del 2026, por lo que estos casos han desatado protestas contra las políticas migratorias.

Dadas las circunstancias, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, solicitó una orden de restricción contra las operaciones migratorias del ICE en todo el estado, como parte de una demanda presentada para frenar lo que considera una aplicación excesiva de la ley. No obstante, será hasta este 27 de enero cuando se lleve a cabo la audiencia.