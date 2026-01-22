Liam Ramos: El niño de 5 años que habría sido utilizado como cebo por el ICE para poder detener a su familia

Durante la tarde del pasado miércoles 21 de enero, los funcionarios escolares de un suburbio de la ciudad de Minneapolis, Minnesota, reportaron que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron al menos a cuatro menores del mismo distrito escolar, incluido un niño de 5 años.

Los sucesos han aumentado las tensiones entre los residentes y el Servicio de Inmigración tras el asesinato de Renée Good a manos de un agente de esa dependencia a inicios de año. Por ello, el presidente Donald Trump ha intentado justificar la presencia del ICE alegando que está deteniendo a personas condenadas por delitos violentos.

"¿Por qué detener a un niño de tan solo 5 años? No pueden decirme que este menor va a ser clasificado como un delincuente violento", argumentó Zena Stenvik, la superintendente del distrito escolar público de Columbia Heights, ubicado al norte de Minneapolis, en una conferencia de prensa frente a decenas de manifestantes anti‑ICE.

Ante esta situación, el periódico estadounidense The Washington Post informó que el niño de 5 años se llamaba Liam Conejo Ramos, quien fue detenido por el Departamento de Seguridad junto a su padre, Alexander Conejo, cuando ambos regresaban del preescolar del menor, por lo que el infante fue utilizado en una nueva estrategia de ICE.

La nueva estrategia del ICE

Conforme a lo expuesto por la cadena de transmisión estadounidense NBC News, los agentes del ICE han efectuado operaciones alrededor de guarderías y colegios durante la salida de los menores para detener a padres indocumentados, y esta estrategia habría sido respaldada por la Casa Blanca, incluida la entrada forzada a hogares.

"El padre huyó a pie cuando los agentes se acercaron a él. La brutalidad policial del ICE no conoce límites", agregó Zena Stenvik, superintendente del distrito escolar, quien relató que los oficiales migratorios utilizaron a Ramos como una especie de cebo para llamar a la puerta de su casa y así tratar de detener a más miembros de la familia.

Según el periódico estadounidense The Washington Post, después de que los oficiales del ICE pidieron a Liam Ramos que tocara la puerta para ver si había otras personas dentro de la casa, un familiar les rogó a los agentes que dejaran al niño con ellos, pero los funcionarios migratorios se negaron y se lo llevaron a un centro de detención.

Por lo tanto, el hermano de Liam, que estaba en la escuela secundaria, regresó a casa 20 minutos después y descubrió que se habían llevado a su hermano menor y a su padre, quienes ahora se encuentran en la ciudad de San Antonio, Texas, a casi dos mil kilómetros de su residencia, bajo custodia de las autoridades de Seguridad Nacional.

Colegios y guarderías

De acuerdo con Marc Prokosch, abogado de la familia Conejo Ramos, Liam y Alexander no son ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, "han seguido el proceso a la perfección, desde presentarse en la frontera hasta solicitar asilo y esperar a que se complete el trámite", añadió el defensor, quien espera lograr la liberación de sus clientes.

Dadas las circunstancias, la superintendente Zena Stenvik considera que estas situaciones de pánico hacen que los menores acumulen "trauma sobre trauma por la ausencia de sus padres", mientras que el resto, como en el caso de Liam Ramos, vive con miedo en el cuerpo mientras se encuentra en un centro de detención para los inmigrantes.