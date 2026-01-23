Qué ha dicho el gobierno de EE. UU. tras la captura de un menor de cinco años en una redada migratoria

Luego de que el pasado 21 de enero se conociera que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) detuvieron a un menor de cinco años durante una redada migratoria en Mineápolis, el gobierno de EE. UU. ha intentado calmar la indignación causada por este hecho.

De acuerdo con información de Zena Stenvik, superintendenta de escuelas públicas de Columbia Heights, el menor, identificado como Liam Conejo Ramos, fue detenido junto a su padre, Adrián Conejo Arias, cuando se dirigían a su vivienda.

Stenvik agregó que los agentes del ICE posteriormente habrían utilizado al menor como “carnada” para que tocara la puerta de su casa y así hacer que las personas que estuvieran dentro salieran.

La detención de Ramos provocó indignación en varias partes de Mineápolis, donde ha crecido la tensión y el descontento por las políticas migratorias de Donald Trump.

Las reacciones de la administración de EE. UU. no se hicieron esperar. En el caso del vicepresidente, J. D. Vance, confirmó la detención del menor, pero indicó que los agentes migratorios buscaron protegerlo, ya que supuestamente su padre habría “huido de una redada”.

I am aware of reports that this precious 5-year old, Liam Ramos, who was kidnapped by ICE as he returned home from preschool in Minneapolis may be in San Antonio, Texas.



I will be visiting the Dilley Detention Center in San Antonio next week to conduct oversight and will demand… pic.twitter.com/ADrNcrwBPX — Congresswoman Jasmine Crockett (@RepJasmine) January 23, 2026

“¿Qué se supone que deben hacer? ¿Se supone que deberían dejar que un niño de cinco años se muera de frío?”, cuestionó.

Una de las críticas vino del congresista demócrata Joaquín Castro, quien no solo rechazó la versión de Vance, sino que calificó a las autoridades de Seguridad Nacional como “mentirosos compulsivos”.

Video obtained by CBS News shows the moment ICE agents took 5-year-old Liam Ramos in Minneapolis. The boy was taken with his father while in their driveway after just arriving home from his preschool classroom.



School officials say the child was used as bait to knock on the… pic.twitter.com/BdyqG2t6Ni — CBS News (@CBSNews) January 23, 2026

Castro dijo que su equipo no logró encontrar al menor, ya que presuntamente está con su papá en un centro de detención en San Antonio, Texas.

El oficial de la patrulla fronteriza Gregory Bovino defendió este viernes el trato que sus agentes dieron a Ramos: “Debo decir inequívocamente que somos expertos tratando con niños”, expresó ante periodistas.

La exvicepresidenta Kamala Harris defendió que “Liam Ramos es solo un pequeñito”. “Debería estar en casa con su familia, no siendo usado como carnada por el ICE y retenido en un centro de detención en Texas”, escribió en X.

Liam Ramos is just a baby. He should be at home with his family, not used as bait by ICE and held in a Texas detention center.



I am outraged, and you should be too. pic.twitter.com/djr2z1AG0N — Kamala Harris (@KamalaHarris) January 22, 2026

Por otro lado, la maestra de Ramos, identificada como Ella, afirmó que el niño era “un estudiante brillante”.

“Sus compañeros lo extrañan. Viene todos los días a la escuela e ilumina el salón de clases. Solo quiero que vuelva sano y salvo”, dijo en un comunicado.

