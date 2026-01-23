Internacional
Qué ha dicho el gobierno de EE. UU. tras la captura de un menor de cinco años en una redada migratoria
Liam Ramos fue detenido con su padre por agentes del ICE en una redada migratoria el pasado 21 de enero en Mineápolis.
Personas sostienen una foto de Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años que fue retenido por agentes de inmigración, durante una protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva York el 23 de enero de 2026. (Foto Prensa Libre: AFP)
Luego de que el pasado 21 de enero se conociera que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) detuvieron a un menor de cinco años durante una redada migratoria en Mineápolis, el gobierno de EE. UU. ha intentado calmar la indignación causada por este hecho.
De acuerdo con información de Zena Stenvik, superintendenta de escuelas públicas de Columbia Heights, el menor, identificado como Liam Conejo Ramos, fue detenido junto a su padre, Adrián Conejo Arias, cuando se dirigían a su vivienda.
Stenvik agregó que los agentes del ICE posteriormente habrían utilizado al menor como “carnada” para que tocara la puerta de su casa y así hacer que las personas que estuvieran dentro salieran.
La detención de Ramos provocó indignación en varias partes de Mineápolis, donde ha crecido la tensión y el descontento por las políticas migratorias de Donald Trump.
Las reacciones de la administración de EE. UU. no se hicieron esperar. En el caso del vicepresidente, J. D. Vance, confirmó la detención del menor, pero indicó que los agentes migratorios buscaron protegerlo, ya que supuestamente su padre habría “huido de una redada”.
“¿Qué se supone que deben hacer? ¿Se supone que deberían dejar que un niño de cinco años se muera de frío?”, cuestionó.
Una de las críticas vino del congresista demócrata Joaquín Castro, quien no solo rechazó la versión de Vance, sino que calificó a las autoridades de Seguridad Nacional como “mentirosos compulsivos”.
Castro dijo que su equipo no logró encontrar al menor, ya que presuntamente está con su papá en un centro de detención en San Antonio, Texas.
El oficial de la patrulla fronteriza Gregory Bovino defendió este viernes el trato que sus agentes dieron a Ramos: “Debo decir inequívocamente que somos expertos tratando con niños”, expresó ante periodistas.
La exvicepresidenta Kamala Harris defendió que “Liam Ramos es solo un pequeñito”. “Debería estar en casa con su familia, no siendo usado como carnada por el ICE y retenido en un centro de detención en Texas”, escribió en X.
Por otro lado, la maestra de Ramos, identificada como Ella, afirmó que el niño era “un estudiante brillante”.
“Sus compañeros lo extrañan. Viene todos los días a la escuela e ilumina el salón de clases. Solo quiero que vuelva sano y salvo”, dijo en un comunicado.
