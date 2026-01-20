¿Conspiración para obstaculizar el ICE? Por qué el Gobierno de Trump citó a altos cargos de Minnesota

Este 20 de enero, el Departamento de Justicia de EE. UU. citó a cinco altos cargos del estado de Minnesota para abordar una supuesta conspiración para obstaculizar las labores de los miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en dicho estado.

Entre las personas citadas por el Gobierno de Trump se encuentran el gobernador Tim Walz; el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey; Kaohly Her, la alcaldesa de St. Paul, capital del estado; la fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, y Mary Moriarty, fiscal del condado de Hennepin.

Medios estadounidenses, como CBS, señalan que las citaciones llegaron a los despachos de los funcionarios el mismo día de la llegada de la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, a Minnesota.

La investigación de la administración de EE. UU. busca determinar si los altos funcionarios del estado han conspirado para "obstaculizar a los agentes federales en el ejercicio de sus labores".

Frey aseguró, en un comunicado difundido por CBS, que "no tiene miedo y que trabajará para mantener la seguridad de la comunidad y defender sus valores".

Walz, por su parte, declaró que el estado de Minnesota no se "dejará arrastrar a un teatro político".

"Esta investigación del Departamento de Justicia, impulsada por las demandas de rendición de cuentas ante la violencia, el caos y el asesinato de Renee Good, no busca justicia. Es una distracción partidista", señaló.

Las autoridades locales y estatales protagonizan el último enfrentamiento con la Casa Blanca, en medio de las protestas que tienen lugar en Minnesota contra los agentes migratorios, en las que los manifestantes lanzaron fuegos artificiales contra los efectivos, quienes intentaron disuadirlos con granadas aturdidoras y gases químicos.

Pese a que la decisión de enviar a los agentes fue rechazada por la ciudadanía y los altos cargos del estado, las manifestaciones se intensificaron después de que una mujer estadounidense falleciera en Mineápolis a causa de los disparos de un agente del ICE y de que otro efectivo hiriera a un hombre unas calles más abajo.

