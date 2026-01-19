Bruce Springsteen arremete contra Trump y el ICE: “Debería irse de una vez de Mineápolis”

El cantante estadounidense Bruce Springsteen, crítico habitual de la Administración de Donald Trump, arremete de nuevo contra el líder republicano subrayando que el servicio de control migratorio (ICE) debería irse "de una p*** vez" de Mineápolis y pidiendo a la ciudadanía que traslade al mandatario su descontento.

"Si crees que no mereces ser asesinado por ejercer tu derecho a protestar, envía un mensaje a este presidente. Como ha dicho el alcalde de esa ciudad: ICE debería irse de una p*** vez de Mineápolis", dijo el reciente fin de semana.

El autor de clásicos como Born in the U.S.A y Born to Run incluyó a aquellos que creen en el poder de la ley y en que nadie está por encima de ella, y a quienes se oponen a que tropas federales "fuertemente armadas y enmascaradas invadan" una ciudad del país "usando técnicas de la Gestapo" contra sus conciudadanos.

Springsteen se pronunció el sábado 17 de enero en el festival Light of Day en Nueva Jersey, donde dedicó la canción The Promised Land a la fallecida Renee Good, estadounidense de 37 años que el pasado 7 de enero fue tiroteada en Mineápolis por un agente del ICE en una protesta.

Aunque las autoridades afirman que el hombre actuó en legítima defensa porque pensó que la mujer lo iba a arrollar con su vehículo, el video que ha circulado por redes sociales sobre lo sucedido muestra que las ruedas del auto no apuntaban hacia él.

Minnesota, estado de la que Mineápolis es su mayor ciudad, ha protagonizado otro incidente destacado como resultado de los operativos migratorios.

También este mes, un integrante del ICE hirió en la pierna a una persona durante un intento de arresto. Esto ha incrementado la tensión en las calles y las propias autoridades estatales han demandado al Gobierno por estas operaciones.

"Estamos viviendo tiempos increíblemente críticos. Estados Unidos, los ideales y los valores por los que ha luchado durante los últimos 250 años están siendo puestos a prueba como nunca antes en la época moderna. Esos valores y esos ideales nunca han estado tan amenazados como ahora", añadió Springsteen, según declaraciones recogidas por la revista Variety.

Trump todavía no se ha pronunciado en respuesta a esas palabras de Springsteen, pero el pasado mayo le llamó "imbécil prepotente" después de que The Boss (el Jefe) tachara al Gobierno del neoyorquino de "corrupto, incompetente y traidor" durante un concierto ofrecido en el Reino Unido.