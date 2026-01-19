Cómo un migrante nicaragüense falleció dentro del centro de detención más grande de EE. UU.

El pasado 18 de enero, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) reportó el fallecimiento de un migrante originario de Nicaragua en el mayor centro de detención de EE. UU., el tercero en lo que va de 2026.

De acuerdo con la información revelada por el ICE, el migrante, identificado como Víctor Manuel Díaz, falleció por un supuesto suicidio. Sin embargo, las autoridades estadounidenses afirmaron que se ha abierto una investigación para esclarecer las causas del deceso.

El fallecimiento de Díaz ocurrió en un centro de detención ubicado en El Paso, Texas, el cual está compuesto por una serie de tiendas alzadas en la base militar de Fort Bliss.

Según el ICE, Díaz habría sido detenido el pasado 6 de febrero en Minneapolis, Minnesota, lugar que ha protagonizado numerosos incidentes debido a la muerte de una mujer por parte de un agente migratorio.

Las autoridades señalan que Díaz ingresó a EE. UU. en marzo de 2024 por medio de la frontera con México.

Today, I was notified of yet another death at Camp East Montana.



This is the 3rd person who has died in the $1.24 billion privately-run facility that focuses on profits instead of meeting basic standards. https://t.co/pZuXwfNS1T — Rep. Veronica Escobar (@RepEscobar) January 18, 2026

El nicaragüense, según el ICE, se habría entregado a las autoridades y se le concedió un permiso de entrada a EE. UU., una práctica común en administraciones anteriores y que fue finalizada por el gobierno de Donald Trump.

El centro de detención es conocido como “Camp Montana” y recientemente ha sido señalado por presentar supuestos casos de abuso contra los migrantes detenidos.

36-year-old Victor Manuel Diaz died while in ICE custody today. We need a complete and transparent investigation into what happened to him at Camp East Montana.



We deserve answers.https://t.co/czRTsi13F2 — Lt. Governor Peggy Flanagan (@LtGovFlanagan) January 19, 2026

De acuerdo con numerosas organizaciones de derechos humanos, en “Camp Montana” han ocurrido golpizas y abusos sexuales por parte de los agentes migratorios, además de amenazas coercitivas para forzar deportaciones a terceros países.

También esta semana, el diario The Washington Post reveló que un médico forense indicó a la hija de Geraldo Lunas, el segundo migrante en morir en Camp Montana este año, que la muerte de su padre fue por asfixia y que probablemente será señalada en el reporte final como homicidio por parte del personal del centro.

Lea también: ¿Capturado por su acento? Latino es detenido por el ICE a pesar de ser ciudadano de Estados Unidos

