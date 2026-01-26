Qué hablaron Trump y el alcalde de Minneapolis por la tensión que causó la muerte de Alex Pretti

Este 26 de enero, el presidente Donald Trump informó que sostuvo una conversación telefónica con el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y aseguró que ha habido “mucho progreso” respecto de la tensión que se vive en la ciudad tras varios incidentes relacionados con agentes del ICE.

“Acabo de tener una conversación telefónica muy productiva con el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey. ¡Se está logrando mucho progreso!”, escribió Trump en un mensaje en su red Truth Social.

Actualmente, la ciudad se encuentra en medio de protestas contra las políticas migratorias del ICE y, más recientemente, por la muerte del enfermero Alex Pretti, ocurrida el 24 de enero durante una protesta y a causa de disparos efectuados por agentes migratorios.

Mientras Trump aseguró que la conversación con Frey fue “muy buena”, el alcalde afirmó posteriormente que un grupo de agentes federales se retirará de Mineápolis el 27 de enero.

“Algunos agentes federales comenzarán a abandonar el área mañana, y seguiré presionando para que se vayan los demás involucrados en esta operación”, escribió Frey en la red X.

Añadió que, durante la llamada con Trump, ambos coincidieron en que la situación actual en Minneapolis no puede continuar.

“I just had a very good telephone conversation with Mayor Jacob Frey, of Minneapolis. Lots of progress is being made! Tom Homan will be meeting with him tomorrow in order to continue the discussion. Thank you for your attention to this matter!” - PRESIDENT DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/vonJcCaW2s — The White House (@WhiteHouse) January 26, 2026

Otra de las autoridades con las que Trump habló fue el gobernador del estado, Tim Walz, quien señaló que ambos se encuentran “en la misma sintonía” respecto de la situación en la ciudad.

Por su parte, Walz aseguró que Trump se comprometió, durante la conversación, a estudiar una reducción del número de agentes federales en el estado y a mejorar la coordinación en los operativos dirigidos contra migrantes indocumentados buscados por delitos violentos.

El gobernador reiteró, además, la necesidad de que se lleven a cabo investigaciones imparciales sobre las muertes de Pretti y de Renee Good, otra persona que falleció también por disparos de agentes migratorios.

