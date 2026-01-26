Por qué Trump envió a Minneapolis a Tom Homan, el “zar fronterizo”

En medio de la tensión generada en el estado de Minnesota debido a los incidentes relacionados con autoridades migratorias, el presidente Donald Trump anunció este lunes que envió a Tom Homan, uno de sus encargados de la política migratoria y conocido popularmente como "el zar de la frontera".

"Esta noche envío a Tom Homan a Minnesota. No ha estado involucrado en esa zona, pero conoce y aprecia a muchas de las personas de allí. Tom es duro pero justo y me informará directamente", dijo Trump en su plataforma Truth Social.

El envío de Homan se da en medio de varias protestas que se han generado en Minnesota debido a varios incidentes en los que se registran fallecidos y heridos por parte de agentes del ICE.

El caso más reciente ocurrió el pasado 24 de enero, cuando agentes del ICE dispararon a Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos, a quien acusaron de llevar un arma escondida durante una protesta.

En ese caso, los medios estadounidenses afirmaron que Pretti portaba licencia para llevar armas.

“I am sending Tom Homan to Minnesota tonight. He has not been involved in that area, but knows and likes many of the people there. Tom is tough but fair, and will report directly to me...” - President Donald J. Trump pic.twitter.com/VMTijN2Eh9 — The White House (@WhiteHouse) January 26, 2026

¿Quién es Tom Homan?

Tom Homan es un veterano del Departamento de Seguridad Nacional y encargado de la política de control de la frontera sur, así como de la deportación de inmigrantes irregulares.

Homan también fue director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

Tom Homan will be managing ICE Operations on the ground in Minnesota to continue arresting the worst of the worst criminal illegal aliens. In addition, Tom will coordinate with those leading investigations into the massive, widespread fraud that has resulted in billions of… pic.twitter.com/pm552dhpxq — Karoline Leavitt (@PressSec) January 26, 2026

En el año 2024, Donald Trump escogió a Homan para que fuera el encargado de aplicar sus políticas de control fronterizo, aunque ya había formado parte del equipo de Trump durante el periodo 2017-2021.

Homan posee experiencia respecto a la aplicación de las leyes de inmigración; además, fue oficial de policía, agente de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. y agente especial del entonces llamado Servicio de Inmigración y Naturalización.

