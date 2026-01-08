“No actuó fuera de la política”: El zar fronterizo defiende al ICE tras el asesinato en Minnesota

Este 8 de enero, el zar fronterizo del presidente estadounidense Donald Trump, Tom Homan —exdirector del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)—, declaró que no ha visto ningún ejemplo de uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes migratorios involucrados en el caso del asesinato ocurrido en Minnesota.

“No he visto al agente migratorio actuar fuera de la política. Si, en dado caso, actuó fuera de la política del ICE, no tengo conocimiento de ello. Seguramente habrá una investigación y tendrán que rendir cuentas”, dijo Tom Homan en una entrevista con Tony Dokoupil, presentador de la cadena de televisión estadounidense CBS News.

Sin embargo, el zar fronterizo mencionó que, si el agente del ICE disparó mortalmente a una ciudadana estadounidense de 37 años en la ciudad de Minneapolis, debió haber sido porque era “extremadamente necesario”, ya que la madre de tres hijos fue catalogada como una terrorista doméstica, aunque su familia rechaza esa acusación.

A su vez, desde que Donald Trump inició su ofensiva contra los indocumentados en EE. UU, han circulado en redes sociales videos que muestran a mujeres siendo derribadas por agentes del ICE, así como el uso de gases lacrimógenos para detener a conductores, quienes en algunos casos denuncian haber sido inmovilizados con fuerza excesiva.

Medidas drásticas contra la inmigración

“No voy a emitir un juicio sobre un solo video cuando hay cientos disponibles. No estuve en el lugar de los hechos. No soy un agente migratorio y sería poco profesional comentar sobre lo que creo que ocurrió en esa situación. Dejen que la investigación siga su curso y que los responsables rindan cuentas con base en ella”, agregó Homan.

Ante esta situación, tras ver el video del tiroteo en Minneapolis, Homan declaró que no haría más comentarios al respecto, alegando que la investigación está en curso. No obstante, el zar afirmó que, cuando escucha una acusación, se asegura de que se investigue, aunque reconoció no estar al tanto de todos los arrestos efectuados por el ICE.

“El incidente en Minneapolis es otro trágico ejemplo de las consecuencias de la retórica de odio y los ataques violentos contra los oficiales del ICE. Estos agentes se ven obligados a realizar operaciones policiales en entornos de alta amenaza a diario. Como todos los estadounidenses, ellos tienen derecho a la legítima defensa”, dijo Homan.

“Tengo fe en que los agentes del ICE hicieron y harán lo correcto. Y si no lo hacen, tendrán que rendir cuentas”, afirmó el zar fronterizo, quien agregó que el uso de la fuerza está autorizado “solo cuando no parezca existir una alternativa razonablemente efectiva, segura y factible”, según las políticas del Departamento de Seguridad Nacional.

Más redadas migratorias

A finales de diciembre, el presidente Trump declaró que las redadas del ICE “no han sido suficientes”, aunque afirmó estar conforme con las tácticas empleadas porque “hay que sacar a la gente”, al describir a muchos de los detenidos como asesinos y criminales, pese a que numerosas personas arrestadas no tienen antecedentes penales.

Desde febrero del 2025, las estrategias y métodos utilizados por el ICE incluyen el uso de engaños para ingresar a viviendas, haciéndose pasar por otras autoridades, así como operaciones agresivas de persecución y detención, y procedimientos de deportación que han generado controversia por su impacto en los inmigrantes de EE. UU.