¿Llegó Tom Homan a Minnesota? qué ocurre en el estado y por qué agentes migratorios se han retirado

Luego de que Donald Trump anunciara que enviaría a su "zar" migratorio, Tom Homan, a Minnesota debido a los múltiples incidentes con agentes del ICE, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, afirmó recientemente que algunos agentes migratorios han abandonado el estado.

Frey afirmó en la red social X que "algunos agentes federales han salido de la ciudad", pero no especificó cuántos.

"Seguiré presionando para que se vayan el resto de los involucrados en esta operación", afirmó el alcalde, además de añadir que entabló conversación con Donald Trump para bajar la tensión en el estado.

Con respecto a Homan, medios estadounidenses aún no han confirmado la llegada del agente migratorio a Minneapolis, ya que Donald Trump lo eligió para que le informe todo lo que ocurra en el estado.

Sin embargo, medios locales han confirmado que el jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, abandonará Minneapolis.

Además, un juez federal en el distrito de Minnesota habría citado al director interino del ICE, Todd Lyons, para que explique por qué la agencia ha incumplido requerimientos de jueces locales sobre inmigrantes detenidos.

Además, el juez federal ha amenazado al director interino del ICE con abrirle un procedimiento por desacato.

El Departamento de Seguridad Nacional, que dirige las operaciones del ICE, no se ha pronunciado sobre la comparecencia o no de Lyons, o si el Gobierno federal intentará bloquear la citación en los juzgados.

La situación en Minneapolis se ha visto marcada recientemente por la muerte de Alex Pretti, ocurrida el pasado 24 de enero a causa de un disparo de un agente migratorio.

El gobierno del presidente Donald Trump ha considerado que las autoridades locales han animado a la población a interferir en las labores de los agentes de inmigración y ha tachado a los jueces de "activistas" por tratar de cuestionar sus estrategias.

