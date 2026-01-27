Trump promueve el documental millonario de Melania: Georgina Rodríguez, entre las invitadas

La empresa estadounidense de producción y distribución de cine y televisión Amazon MGM Studios ha gastado más de US$35 millones (Q268 millones 209 mil) en la promoción de Melania, una película que documenta los 20 días en torno al regreso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump a la Casa Blanca, en enero del 2025.

De manera que, tanto Melania Trump como Amazon MGM Studios, afrontan una prueba de alto riesgo en la semana de estreno del documental, principalmente porque decenas de internautas dudan si valdrá la pena la inversión multimillonaria en los anuncios de la primera dama en televisión, vallas, estaciones de metro y hasta en los buses.

Adicionalmente, a la promoción de la película se suma el acuerdo de casi US$36 millones (Q275 millones 872 mil) que Amazon MGM Studios alcanzó con la primera dama, por lo que esto marca un presupuesto de gran escala para el documental, que se estrenará el próximo viernes 30 de enero en decenas de cines en el territorio de EE. UU.

Ante esta situación, Melania Trump figura como productora ejecutiva del proyecto, lo que significa que, de acuerdo con el canal de televisión estadounidense CNN, este se realizó con su plena participación y control editorial, ya que la primera dama de Estados Unidos ha estado "profundamente involucrada" en el proceso de este documental.

Trump promueve documental de Melania

El pasado lunes 26 de enero, luego de promover el próximo documental de la primera dama en la plataforma de Truth Social, el presidente estadounidense Donald Trump recibió una lluvia de críticas en las redes sociales, ya que los Estados Unidos se encuentran en medio de una tormenta de nieve que ha afectado a millones de ciudadanos.

A su vez, a lo largo de las primeras tres semanas del 2026, la ciudad de Minneapolis, en Minnesota, se ha convertido en el centro de atención nacional después de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dispararon y mataron a dos ciudadanos estadounidenses durante manifestaciones.

Por lo tanto, en este contexto, cuando Trump publicó que la película de Melania era “imperdible” e instó a la población a conseguir las entradas pronto porque “se agotan rápidamente”, su mensaje provocó a decenas de estadounidenses, quienes le preguntaron si el documental muestra a los agentes del ICE disparando y matando a personas.

“¿Por qué te centras en esta película mientras agentes del ICE han disparado y matado a personas ?”, escribió un internauta. “No, gracias. Después de tu comportamiento, no voy a apoyar a tu esposa. Creo que nadie verá la película de Melania, idiota”, agregó, quien considera que la muerte de manifestantes continúa generando tensión en el país.

Georgina Rodríguez, entre las invitadas en la Casa Blanca

La modelo y empresaria argentina Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, fue una de las invitadas al visionado exclusivo del documental de la primera dama de los Estados Unidos, Melania, celebrado el pasado sábado 24 de enero en la Casa Blanca, residencia oficial y lugar de trabajo del presidente estadounidense Donald Trump.

“Qué suerte haber podido asistir al estreno. Una experiencia tan impresionante como inspiradora. ¡Felicidades por tu película, Melania, por el trabajo que hay detrás y por darle vida con tanta presencia y sensibilidad!”, escribió la nacida en Buenos Aires, quien compartió en su cuenta de Instagram fotografías del evento en Washington D. C.