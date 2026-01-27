Qué dice el informe de la DHS sobre cómo ocurrió la muerte de Alex Pretti en Minneapolis

Al menos dos agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dispararon sus armas durante el tiroteo en el que murió el enfermero Alex Pretti en Minneápolis el pasado sábado, según un informe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) entregado al Congreso este martes.

El informe inicial, revisado y citado por CNN y CBS, explica que los agentes de CBP estaban forcejeando con Pretti, de 37 años, cuando un agente gritó “¡Tiene un arma!”.

“Aproximadamente cinco segundos después, un agente de la Patrulla Fronteriza disparó su Glock 19, de dotación de la CBP, y un agente de Aduanas y Protección Fronteriza también disparó su Glock 47, de dotación de la CBP, contra Pretti”, dice el documento citado por la CNN.

El informe no especifica si las balas disparadas por ambos agentes impactaron en Pretti que se encontraba en el suelo.

El enfermero recibió cerca de una decena de disparos a quemarropa la mañana del sábado, cuando intentaba defender a una mujer que había sido empujada por un agente migratorio.

The Washington Post share video of federal agents taking away Alex Pretti’s gun before shooting him multiple times in Minneapolis, refuting claims made by DHS and the Donald Trump administration. pic.twitter.com/EeFkOyxhLj — Pop Crave (@PopCrave) January 25, 2026

El documento explica que “después del tiroteo, un agente de la Patrulla Fronteriza informó que tenía en su poder el arma de fuego de Pretti”.

En los videos tomados por testigos se puede ver que el arma fue retirada de la cintura del enfermero, que se encontraba en el suelo, antes de que los agentes le dispararan.

Video shows another angle of the moment federal agents shot and killed 37-year-old Alex Jeffrey Pretti in south Minneapolis at about 9 a.m. local time on Saturday.



DHS spokesperson Tricia McLaughlin said in a statement that agents fired “defensive shots” after “an individual… pic.twitter.com/zh3gHapdQU — CBS News (@CBSNews) January 25, 2026

La víctima nunca empuñó el arma o intentó sacarla, según se puede apreciar en las imágenes de varios videos.

Inicialmente, el DHS dijo que Pretti “se acercó” a los agentes de la CBP con un arma de fuego semiautomática de 9 mm, de acuerdo a un comunicado entregado el sábado.

Pero el informe de la CBP al Congreso no afirma que Pretti intentara sacar su arma de fuego, de la que tenía permiso para cargar.

El documento también explica los momentos previos a la muerte del enfermero, cuando los agentes de CBP que realizaban un operativo fueron “abordados por dos mujeres que hacían sonar silbatos”.

BREAKING: Two federal officers fired shots during the encounter that killed Alex Pretti, DHS says in a notice to Congress obtained by AP. https://t.co/T87wWF1TxP — The Associated Press (@AP) January 27, 2026

Un agente ordenó a las mujeres que “se apartaran de la carretera” y fue entonces cuando los agentes de la CBP se encontraron por primera vez con Pretti, que se encontraba grabando con su celular el operativo.

Los videos de testigos mostraron cómo el enfermero quiso ayudar a una de las mujeres que fue empujada cuando fue confrontado por los agentes migratorios.

Lea también: Qué se sabe de las cámaras corporales del ICE que habrían grabado la muerte de Alex Pretti