Recompensa millonaria por presunto cabecilla de Los Huistas: EE. UU. renueva llamado para capturar a Eugenio Molina

El Gobierno de Estados Unidos renovó este miércoles 28 de enero su llamado a colaborar con información que permita capturar o condenar a Eugenio Darío Molina López, señalado como cabecilla del cartel de Los Huistas. Por datos que conduzcan a su arresto, se ofrece una recompensa de hasta US$10 millones.

Molina López es un ciudadano guatemalteco que enfrenta cargos en EE. UU. por conspiración internacional para el tráfico de drogas, intentos de importación de cocaína y distribución desde una embarcación.

De acuerdo con una publicación de la Embajada de EE. UU. en Guatemala, el presunto narcotraficante fue visto por última vez en Agua Zarca, Huehuetenango, una región en la frontera con México donde opera la estructura criminal Los Huistas.

El ofrecimiento forma parte del Programa de Recompensas contra los Narcóticos (PRN), respaldado por el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro, que también ha impuesto sanciones económicas al presunto cabecilla mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), en virtud de la Orden Ejecutiva 14059.

La recompensa busca reforzar los esfuerzos conjuntos contra el crimen organizado transnacional en Centroamérica, y representa uno de los montos más altos ofrecidos por un individuo guatemalteco en los últimos años.

Información puede enviarse al correo molina.tips@ice.dhs.gov o mediante mensaje a +1-619-350-2012, vía Whatsapp, Telegram o Signal.