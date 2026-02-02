“No somos aliens”: Por qué Bad Bunny utilizó esta expresión en contra del ICE durante la premiación de los Grammy

Algunas de las estrellas más importantes de la música criticaron duramente el pasado domingo 1 de febrero las redadas migratorias que sacuden a Estados Unidos, mientras se reunían en Los Ángeles para la entrega de los premios Grammy.

La megaestrella puertorriqueña Bad Bunny marcó la pauta de la velada al aceptar uno de los primeros premios importantes.

"Antes de dar gracias a Dios, voy a decir 'Fuera ICE'", dijo el artista de 31 años ante los vítores del público de Los Ángeles.

En una semana, el cantante será además el protagonista del espectáculo del medio tiempo de la final de la Liga de Fútbol Americano.

"No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses", expresó el cantante tras recibir el premio Grammy al mejor álbum de música urbana.

Sin embargo, llamó la atención que Bad Bunny utilizara la palabra alien durante su discurso contra las políticas migratorias.

Medios como El País afirman que esta palabra se ha convertido en una recurrente del presidente Donald Trump y de todo su gabinete. De hecho, el medio recopila las veces en que autoridades de la administración de Trump, como Kristi Noem y J. D. Vance, la utilizan para referirse a los inmigrantes.

Algunos entrevistados por El País explican que en Estados Unidos esa palabra significa también “extranjero” y “extraterrestre”, pero con la llegada de Donald Trump al poder, el término adquirió, según el medio, un tono más despectivo.

El medio señala que durante la administración de Joe Biden hubo esfuerzos para dejar de usar el término alien y sustituirlo por uno más neutral como “extranjero”. Ahora, la administración de Trump ha retomado su uso para referirse a los inmigrantes.

"El odio se vuelve más fuerte con más odio. La única cosa más poderosa que el odio es el amor. Así que, por favor, necesitamos ser diferentes", dijo el cantante, cuyo nombre verdadero es Benito Antonio Martínez Ocasio.

"Si peleamos, tenemos que hacerlo con amor".

"No los odiamos, amamos a nuestra gente y a nuestra familia", agregó.

Bad Bunny llegó a la 68.ª edición de los premios Grammy como uno de los favoritos, con seis nominaciones.

Lea también: Bad Bunny: ¡ICE fuera! no somos salvajes, no somos animales