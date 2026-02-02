Bad Bunny, Justin Bieber, Becky G y más: Las declaraciones anti-ICE en los Grammys 2026

La 68.ª edición de los Premios Grammy se llevó a cabo el pasado domingo 1 de febrero del 2026, en el Crypto Arena ubicado en la ciudad de Los Ángeles, California, donde la ceremonia musical reconoció la excelencia en grabaciones, composiciones y artistas correspondientes al período comprendido entre agosto del 2024 y agosto del 2025.

Sin embargo, la ceremonia de los Premios Grammy del 2026, que reunió a las mayores estrellas de la música internacional en el centro de Los Ángeles, se vio marcada por la profunda crisis social y política que atraviesa el territorio de Estados Unidos, la cual no pasó desapercibida, a pesar del brillo y glamour de la nueva temporada de premios.

En Minnesota, dos casos de muertes de ciudadanos estadounidenses —Renée Nicole y Alex Pretti— a manos de agentes durante operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han generado una gran controversia y evidencian la profunda división en torno a la política migratoria y el uso de la fuerza por parte de la agencia.

Ante esta situación, muchos artistas consagrados que participaron en la ceremonia decidieron alzar la voz en rechazo a estas acciones, como Billie Eilish, Bad Bunny, Becky G, Justin Bieber y Lady Gaga, entre otros, quienes han expresado su dolor por las noticias relacionadas con la policía migratoria bajo el mandato del presidente Donald Trump.

Justin Bieber con un pin que dice: FUERA ICE. (Foto Prensa Libre: Pop Base)

Artistas defienden el papel de los migrantes

En la gala de los Premios Grammy, varios de los ganadores defendieron el papel de los inmigrantes, y la voz de estas críticas provino del puertorriqueño Bad Bunny, quien se alzó con la categoría más importante de la noche, el premio a álbum del año. Durante su discurso, el artista expresó: “Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: ¡Fuera ICE!”.

“No somos salvajes. No somos animales. No somos extraterrestres. Somos humanos. Sé que es difícil no odiar en estos días, y estaba pensando: a veces nos contaminamos y el odio se vuelve poderoso. Pero lo único más poderoso que el odio es el amor”, agregó el puertorriqueño, quien animó a los espectadores a combatir el odio con amor.

“Quiero dedicar este premio a todas las personas que tuvieron que dejar su tierra, su nación, para seguir sus sueños”, añadió Bad Bunny, quien recibió el respaldo de la cantante Billie Eilish, el compositor Finneas O’Connell y la modelo Hayley Baldwin, esposa de Justin Bieber, quienes usaron un pin con el lema ICE Out (fuera ICE, en español).

Asimismo, la cantante y compositora Carole King, de 83 años, también lució un pin con el mismo mensaje en su traje y, durante la ceremonia, dijo que su corazón le duele al pensar en todas las personas —los niños y las familias— que están siendo atacadas por el ICE: “Estoy pensando en su dolor y cómo sus vidas están siendo destruidas”.

Becky G muestra sus uñas con el mensaje: A la m**rda con ICE. (Foto Prensa Libre: Complex)

”FUERA ICE”

La ceremonia estuvo marcada por mensajes en contra de las medidas de mano dura impulsadas por Trump hacia los migrantes, ya que otras estrellas, como la británica Olivia Dean, el estadounidense Shaboozey y la cubana Gloria Estefan, también aprovecharon para criticar las operaciones de control migratorio de la actual administración.

Por su parte, intérpretes como SZA y Kendrick Lamar reforzaron este mensaje y enviaron una nota de esperanza: “Por favor, no caigan en la desesperación. Sé que ahora es un momento aterrador, pero necesitamos confiar en nosotros mismos. Los inmigrantes construyeron el país, así que esto es para ellos, para todos los hijos de inmigrantes”.