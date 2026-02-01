Fallece el actor mexicano Gerardo Taracena: Estrella de Apocalypto, La Reina del Sur y Narcos

Durante la noche del pasado sábado 31 de enero, la Asociación Nacional de Actores Mexicanos confirmó el fallecimiento de Gerardo Taracena a los 55 años, un actor y bailarín mexicano de cine y teatro, conocido por sus papeles en Apocalypto, La reina del sur, The Mexican y Sin nombre, así como en el programa de Netflix: Narcos en México.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente la partida de nuestro compañero Gerardo Taracena. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a toda la comunidad artística. Que en paz descanse”, agregó la agrupación, que destacó la importancia de la huella del actor en el cine mexicano e internacional.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Univisión, Gerardo Taracena destacó internacionalmente por su presencia física, su intensidad interpretativa y su versatilidad, cualidades que le permitieron construir personajes complejos, muchas veces asociados a contextos históricos, sociales y culturales profundos.

Sin embargo, su trabajo en Apocalypto lo colocó en el radar internacional y abrió puertas para que actores mexicanos participaran en grandes producciones de Hollywood, ya que Taracena fue ampliamente reconocido por su participación en la película dirigida por Mel Gibson, una de las producciones más impactantes de principios del 2000.

Taracena: Cine, teatro y televisión

Además de su trayectoria en el cine mexicano e internacional, Taracena participó en series de televisión y proyectos teatrales, en los que fue valorado por su disciplina actoral y compromiso con sus personajes. Por ello, a lo largo de su carrera, se consolidó como un actor respetado en la industria, al formar parte de historias de alto impacto.

Ante esta situación, la noticia de su fallecimiento generó reacciones de colegas, cineastas y seguidores, quienes destacaron su talento y aporte al cine mexicano e internacional. No obstante, hasta el momento, las causas de su muerte no han sido detalladas públicamente, pero su legado artístico permanecerá en sus interpretaciones.

“Con su partida, el cine mexicano pierde a un actor sólido, cuya carrera trascendió fronteras y dejó una marca imborrable en la pantalla”, añadió uno de sus seguidores en su cuenta de Instagram, donde decenas de internautas han llenado su perfil con mensajes de cariño para Taracena, quien será recordado en México durante muchos años.

Asimismo, la noticia parece haber tomado por sorpresa a muchos miembros de la comunidad artística en México, con reacciones en redes sociales por parte de celebridades como Marcus Ornellas, Alicia Machado, Alejandro Tommasi y Roberto Tello, entre otros, quienes desconocen si Taracena había dado indicios de padecer alguna enfermedad.

El legado de Taracena

Nacido en la Ciudad de México el 27 de marzo de 1970, Gerardo Taracena se graduó del Centro Universitario de Teatro, y su trabajo comenzó a cobrar relevancia en 2006 con su interpretación de Ojo de Lobo en el drama histórico de Mel Gibson. A partir de entonces, su nombre empezó a figurar en producciones internacionales de alto perfil.

Gerardo Taracena participó en la comedia mexicana Salvando al soldado Pérez y en la producción de Brad Pitt, The Mexican, lo que le permitió conseguir papeles en Capadocia, El señor de los cielos, La reina del sur y Aparicio, entre otras. También incursionó en la música y fundó el grupo Los Jilgueros de Rosarito, con el que grabó temas.