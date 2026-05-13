Verificamos por usted: ¿El ICE ofreció su apoyo en seguridad para los partidos del Mundial 2026?

La cadena estadounidense NBC citó declaraciones de funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), quienes afirmaron que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) podrían estar presentes en varios partidos del Mundial 2026.

Según el medio estadounidense, el ICE habría ofrecido apoyo en materia de seguridad a departamentos de policía locales y a otras agencias federales para brindar mayor protección durante los encuentros deportivos.

Se trataría de una medida adicional de seguridad, sobre todo en los perímetros de los estadios que albergarán partidos del Mundial.

Una de las fuentes del DHS citada por NBC afirmó que los agentes del ICE, en caso de estar presentes durante los partidos, no llevarán a cabo controles de estatus migratorio a las personas.

La fuente añadió que el uso del uniforme por parte de los agentes del ICE dependerá de cada sede donde se disputen los partidos.

NEW: Federal officers and agents who arrest immigrants as part of their work with ICE may be at FIFA World Cup matches when the tournament gets underway in the U.S. next month, according to two DHS officials. https://t.co/Pl4uGR0pPr — NBC News (@NBCNews) May 13, 2026

La información de NBC salió a la luz después de que el presidente del comité anfitrión del Mundial en Miami, Ridney Barreto, dijera que recibió garantías personales del secretario de Estado, Marco Rubio, de que el ICE no estaría presente en los estadios.

“Mucha gente está comentando (y diciendo): ‘Bueno, el ICE estará en el estadio’. Hablé con Marco Rubio. El ICE no va a estar en el estadio. Esto no se va a convertir en una especie de operación de redadas masivas. Ese no es el propósito de esto”, dijo Barreto a The Athletic, la división deportiva de The New York Times.

🇺🇸 ICE may be deployed to FIFA World Cup matches in the U.S. next month, with the agency offering its personnel to local police and federal agencies to help secure the perimeter of games.



DHS officials clarified ICE won't be checking spectators or employees for immigration… https://t.co/lT27oBwU52 pic.twitter.com/G6UTSFmFT5 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 13, 2026

Los funcionarios indicaron que, hasta el momento, no está claro si algún departamento o agencia ha aceptado la oferta del ICE.

Sin embargo, los funcionarios enfatizaron que, en caso de que esto se vuelva realidad, el ICE no verificará el estatus migratorio de espectadores o empleados.

Las fuentes explicaron a NBC que el DHS no ha emitido ninguna directriz interna que instruya a los oficiales del ICE encargados de labores de control migratorio a mantenerse alejados de los estadios de la Copa Mundial.

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