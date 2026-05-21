¿Multas de US$18 mil? la propuesta de Trump contra inmigrantes que no cumplan las órdenes de deportación

Internacional

¿Multas de US$18 mil? la propuesta de Trump contra inmigrantes que no cumplan las órdenes de deportación

El Gobierno de Trump ha propuesto aumentar a US$18 mil la multa contra inmigrantes que no cumplan con órdenes de deportación en su contra.

|

time-clock

Agente del ICE causó la muerte a tiros en el sur de Minneapolis.

Agentes federales detienen a manifestantes que se enfrentan a la policía después de que agentes del ICE dispararan varias veces a un hombre mientras intentaban detenerlo en Minneapolis, Minnesota, EE. UU., el 24 de enero de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

Una nueva propuesta del gobierno de Donald Trump aumentaría hasta US$18 mil las multas contra algunos inmigrantes que incumplan órdenes de deportación y sean arrestados por las autoridades migratorias.

La propuesta, elaborada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), consistiría en elevar las multas contra migrantes de US$5 mil 130 a US$18 mil.

Se trata de un cobro establecido el año pasado por la Ley de Reconciliación Presupuestaria para extranjeros que reciben una orden de deportación, no abandonan EE. UU. y posteriormente son detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).

Según las autoridades, estas multas servirían para reembolsar los costos de detención y expulsión de inmigrantes con órdenes de deportación.

LECTURAS RELACIONADAS

El presidente estadounidense Trump habla sobre la nueva Ala Este

"Es un regalo para EE. UU." Así presentó Trump su salón de baile en la Casa Blanca durante un recorrido

chevron-right
Agentes del ICE realizan arrestos en las calles de la ciudad de Nueva York, lo que provoca protestas.

Por qué un juez prohibió al ICE arrestar personas en tribunales de inmigración en Nueva York

chevron-right

A su vez, el gobierno de Trump afirma que esta medida busca impulsar a las personas indocumentadas a optar por la autodeportación.

La propuesta fue publicada en el Registro Federal, donde se explica que en septiembre del año pasado el ICE comenzó a cobrar US$5 mil por la multa establecida para el año fiscal 2025.

En noviembre, las autoridades migratorias aumentaron la tarifa a US$5 mil 130.

Ahora, el ICE afirma que la cantidad “es muy baja” para compensar las acciones de la agencia.

“Se requiere considerar los costos más amplios de identificar, detener, procesar y expulsar a dicho extranjero”, afirma el DHS.

Finalmente, el DHS fijó un plazo para comentarios públicos hasta el 22 de junio.

Lea también: Por qué un juez prohibió al ICE arrestar personas en tribunales de inmigración en Nueva York





ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Crisis migratoria  ICE Latinos en Estados Unidos Redadas de ICE 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Radio en Vivo 106.5 FM
'; $xhtml .= '