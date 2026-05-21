¿Multas de US$18 mil? la propuesta de Trump contra inmigrantes que no cumplan las órdenes de deportación

Una nueva propuesta del gobierno de Donald Trump aumentaría hasta US$18 mil las multas contra algunos inmigrantes que incumplan órdenes de deportación y sean arrestados por las autoridades migratorias.

La propuesta, elaborada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), consistiría en elevar las multas contra migrantes de US$5 mil 130 a US$18 mil.

Se trata de un cobro establecido el año pasado por la Ley de Reconciliación Presupuestaria para extranjeros que reciben una orden de deportación, no abandonan EE. UU. y posteriormente son detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).

Según las autoridades, estas multas servirían para reembolsar los costos de detención y expulsión de inmigrantes con órdenes de deportación.

A su vez, el gobierno de Trump afirma que esta medida busca impulsar a las personas indocumentadas a optar por la autodeportación.

1* On May 20, 2026, DHS proposed increasing the fee for immigrants ordered removed in absentia from $5,130 to $18,000.



✅ An “in absentia” removal order happens when an immigration judge orders someone removed or deported because they did not appear for their scheduled pic.twitter.com/2mRk3dda6a — AK Poku Law, PLLC (@greencard1awyer) May 21, 2026

La propuesta fue publicada en el Registro Federal, donde se explica que en septiembre del año pasado el ICE comenzó a cobrar US$5 mil por la multa establecida para el año fiscal 2025.

En noviembre, las autoridades migratorias aumentaron la tarifa a US$5 mil 130.

Según se publicó en el Registro Federal, el Departamento de Seguridad Nacional propuso una regla que aumentaría de $5,130 a $18,000 las multas. https://t.co/954WJZn3im — Telenoticias (@TelenoticiasPR) May 21, 2026

Ahora, el ICE afirma que la cantidad “es muy baja” para compensar las acciones de la agencia.

“Se requiere considerar los costos más amplios de identificar, detener, procesar y expulsar a dicho extranjero”, afirma el DHS.

Finalmente, el DHS fijó un plazo para comentarios públicos hasta el 22 de junio.

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