Internacional
¿Multas de US$18 mil? la propuesta de Trump contra inmigrantes que no cumplan las órdenes de deportación
El Gobierno de Trump ha propuesto aumentar a US$18 mil la multa contra inmigrantes que no cumplan con órdenes de deportación en su contra.
Agentes federales detienen a manifestantes que se enfrentan a la policía después de que agentes del ICE dispararan varias veces a un hombre mientras intentaban detenerlo en Minneapolis, Minnesota, EE. UU., el 24 de enero de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)
Una nueva propuesta del gobierno de Donald Trump aumentaría hasta US$18 mil las multas contra algunos inmigrantes que incumplan órdenes de deportación y sean arrestados por las autoridades migratorias.
La propuesta, elaborada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), consistiría en elevar las multas contra migrantes de US$5 mil 130 a US$18 mil.
Se trata de un cobro establecido el año pasado por la Ley de Reconciliación Presupuestaria para extranjeros que reciben una orden de deportación, no abandonan EE. UU. y posteriormente son detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).
Según las autoridades, estas multas servirían para reembolsar los costos de detención y expulsión de inmigrantes con órdenes de deportación.
A su vez, el gobierno de Trump afirma que esta medida busca impulsar a las personas indocumentadas a optar por la autodeportación.
La propuesta fue publicada en el Registro Federal, donde se explica que en septiembre del año pasado el ICE comenzó a cobrar US$5 mil por la multa establecida para el año fiscal 2025.
En noviembre, las autoridades migratorias aumentaron la tarifa a US$5 mil 130.
Ahora, el ICE afirma que la cantidad “es muy baja” para compensar las acciones de la agencia.
“Se requiere considerar los costos más amplios de identificar, detener, procesar y expulsar a dicho extranjero”, afirma el DHS.
Finalmente, el DHS fijó un plazo para comentarios públicos hasta el 22 de junio.
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