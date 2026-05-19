“Es un regalo para EE. UU.” Así presentó Trump su salón de baile en la Casa Blanca durante un recorrido

El presidente Donald Trump presentó este 19 de mayo su polémico salón de baile en la Casa Blanca, que continúa en construcción, como “un regalo para Estados Unidos”. Además, dijo que la financiación del proyecto proviene de su propio bolsillo.

Durante un recorrido por las obras del salón que ofreció a la prensa, Trump negó que la construcción se financie con dinero de los contribuyentes estadounidenses.

“Todo esto fue pagado por mí mismo. Es un regalo para Estados Unidos, y más que un regalo. Va a ser uno de los edificios más hermosos que jamás se hayan construido en el país”, afirmó el mandatario.

Desde el anuncio de la construcción del salón, el proyecto ha sido muy criticado por el costo, ya que al principio se estimó que tendría un presupuesto de US$200 millones.

Ahora, el presupuesto de la construcción ha subido a US$400 millones.

Con ruido de martillazos de fondo, Trump explicó a la prensa que el diseño del nuevo salón de baile tendría como inspiración distintas partes del mundo, así como épocas bastante glamurosas.

El mandatario mencionó el Imperio romano y la antigua Grecia como inspiraciones para el salón de baile, y dijo que en dichas épocas “se utilizaban mucho los triángulos”.

Trump explicó también que el tejado del salón estará diseñado para permitir la presencia de personal militar y reforzar la seguridad de la infraestructura.

Además del salón de baile, Trump afirmó que también contará con un hospital militar y un centro de investigación.

Lea también: Verificamos por usted: ¿El ICE ofreció su apoyo en seguridad para los partidos del Mundial 2026?













