“No eres muy lista”: Por qué Trump llamó “tonta” a una reportera en la Casa Blanca

Este 12 de mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó “tonta” a una reportera cuando ella le preguntó sobre el costo de las obras para construir el polémico salón de baile en la Casa Blanca.

En los jardines de la Casa Blanca, el mandatario fue cuestionado acerca del sobrecosto de las obras y afirmó que lo utilizado para la construcción “está dentro del presupuesto”.

“Lo que ocurre es que tenemos un salón de baile que está dentro del presupuesto. Doblé su tamaño porque, obviamente, lo necesitamos. Estamos dentro del presupuesto y vamos adelantados”, dijo Donald Trump a la reportera Akayla Gardner, del medio MS Now.

Cuando la reportera volvió a preguntarle sobre las obras, el mandatario, con un semblante más molesto, respondió: “Doblé su tamaño, tonta. No eres una persona lista”.

Fue el año pasado cuando el mandatario estadounidense ordenó derribar el Ala Este de la Casa Blanca para construir un salón de baile destinado a grandes eventos.

En un principio, la obra tendría un costo de US$200 millones, pero con el paso del tiempo la cifra aumentó a US$400 millones.

No es la única vez que el mandatario ha tenido momentos tensos con la prensa. De hecho, desde que inició su segundo mandato, ha protagonizado polémicos intercambios con varios reporteros.

Uno de esos casos ocurrió en noviembre del 2025, cuando, al ser cuestionado por la periodista de Bloomberg Catherine Lucey sobre el caso Jeffrey Epstein, el mandatario le dijo: “Cállate, cerdita”.

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