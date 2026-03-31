Qué dijo Trump tras una orden de juez de paralizar la construcción del salón de baile en la Casa Blanca

Este 31 de marzo, un juez federal ordenó paralizar de forma temporal la construcción del salón de baile en la Casa Blanca que tenía previsto llevar a cabo el presidente Donald Trump.

El juez del Tribunal del Distrito de Columbia, Richard León, avaló al Fideicomiso Nacional para la Preservación Histórica, que demandó al Gobierno de Trump por alterar la infraestructura de la Casa Blanca.

En su resolución, el juez León prohibió a los funcionarios de la administración de Trump, así como a la Oficina Ejecutiva de Trump, "llevar a cabo cualquier acción vinculada con la construcción".

El juez agregó que la demanda del Fideicomiso podría "prosperar en cuanto al fondo, porque ninguna ley se acerca siquiera a otorgar al mandatario la autoridad de alterar la Casa Blanca".

"El presidente de los Estados Unidos es el custodio de la Casa Blanca para las futuras generaciones de Primeras Familias. ¡Sin embargo, no es su propietario!", dijo el juez en un escrito.

BREAKING: A judge orders the Trump administration to halt construction of $400 million White House ballroom unless Congress approves the plan. https://t.co/XIvbeM3kT2 — The Associated Press (@AP) March 31, 2026

Dicha orden entrará en vigor en un plazo de 14 días, tiempo que permitirá a la administración de Trump apelar la decisión judicial.

"Está equivocado"

En su red Truth Social, Donald Trump rechazó la orden del juez, al afirmar que está equivocado cuando menciona que el mandatario debe tener aprobación del Congreso para construir en la Casa Blanca.

Donald J. Trump Truth Social Post 06:27 PM EST 03.31.26



In the Ballroom case, the Judge said we have to get Congressional approval. He is WRONG! Congressional approval has never been given on anything, in these circumstances, big or small, having to do with construction at the… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) March 31, 2026

"Nunca se ha dado la aprobación del Congreso para nada, en estas circunstancias, grande o pequeño, que tenga que ver con la construcción en la Casa Blanca", dijo Trump.

Trump agregó que la construcción del salón de baile es gracias a donaciones privadas y que no hay dinero de contribuyentes federales.

El Fideicomiso demandó al Gobierno de Trump por la construcción del salón de baile y aseguró que dicho proyecto debe ser revisado por organismos independientes, además de obtener aprobación del Congreso.

Posteriormente, el mandatario acusó en su red Truth Social al Fideicomiso de "estar compuesto por un grupo de lunáticos de la izquierda radical".

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