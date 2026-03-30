¿Salón de baile y un complejo militar? Trump revela bocetos del polémico proyecto en la Casa Blanca

El pasado 29 de marzo, el presidente Donald Trump reveló algunos detalles del nuevo salón de baile que se construye en la Casa Blanca. Además, informó que también se construirá un “complejo militar” debajo del área recreativa.

El proyecto, que ha generado polémica por el costo económico y por alterar la estructura de la Casa Blanca, se llevará a cabo en el ala Este del edificio. Trump dijo a periodistas, a bordo del avión Air Force One, que los bocetos del proyecto se revelaron debido a una supuesta denuncia.

"Las Fuerzas Armadas están construyendo un gran complejo debajo del salón de baile; esto ha salido a la luz recientemente debido a una demanda estúpida que se presentó", reveló Trump.

Añadió que la obra continúa y que, de momento, el proyecto "marcha bien".

Trump también explicó que el salón de baile funcionará como una especie de “cubierta” para el complejo militar, que se construirá debajo.

"Tenemos cristales totalmente blindados; tenemos techos y cubiertas a prueba de drones", dijo Trump mientras mostraba a los periodistas los bocetos del proyecto.

BELOW THE SURFACE: President Trump reveals the U.S. military is building a "massive complex" beneath the planned, privately-funded White House ballroom, and that construction is "ahead of schedule." pic.twitter.com/VDbepFqox8 — Fox News (@FoxNews) March 30, 2026

Respecto del salón de baile, este podría albergar entre 650 y 1 mil invitados, y se usaría para cenas o eventos de Estado.

En un principio, la construcción tenía un costo de US$200 millones, pero con el paso del tiempo la cantidad ha aumentado debido a la revisión de diseños. Ahora tiene un costo de US$400 millones.

"Desafortunadamente, vivimos en una época en la que eso es algo bueno", dijo el mandatario.

El presidente añadió que el proyecto del complejo militar debía permanecer en secreto. El pasado 26 de marzo, durante una reunión con su gabinete, afirmó que "ya no es un secreto" y que los "militares lo deseaban más que nadie".

Desde que el mandatario estadounidense anunció las reformas en la Casa Blanca, varias organizaciones —incluidos historiadores y entidades de conservación— han expresado su rechazo.

La principal razón, según estas organizaciones, es que la Casa Blanca —en especial el ala Este— tiene valor histórico y simbólico.

Una de las denuncias que más ha avanzado fue la presentada por el Fondo Nacional para la Preservación Histórica, que solicita el cese de la construcción del salón de baile hasta que Trump tenga la aprobación definitiva de la Cámara de Representantes.

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