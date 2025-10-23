Internacional
De Apple a Google: quiénes financian el polémico salón de baile que Trump construye en la Casa Blanca
La construcción de un salón de baile en el ala este de la Casa Blanca ha generado críticas hacia Donald Trump.
Continúa la demolición del ala este de la Casa Blanca para la construcción del salón de baile del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, DC, EE. UU., el 23 de octubre de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)
Donald Trump ha sido objeto de críticas por su decisión de demoler el ala este de la Casa Blanca para construir un salón de baile de aproximadamente 8 mil 300 metros cuadrados.
Los trabajos de construcción comenzaron esta semana, y el mandatario indicó que se prevé que concluyan este fin de semana.
También detalló que el costo estimado de la obra oscilaría entre US$200 millones y US$300 millones, y que el salón tendría capacidad para recibir a unas 900 personas.
Sin embargo, una de las principales interrogantes hacia Trump ha sido cómo obtendrá los fondos para financiar la construcción del salón.
En un principio, Trump afirmó que el salón de baile no será financiado con dinero de los contribuyentes, sino con fondos privados, otorgados, según el mandatario, por “generosos patriotas y magníficas empresas”.
Ahora, medios como CNN han publicado la lista de donantes del proyecto.
Según ese medio, entre los donantes figuran empresas reconocidas como Apple, Amazon, Microsoft, Google y Meta.
También se mencionan otras figuras relevantes como Tyler y Cameron Winklevoss, cofundadores de la plataforma de criptomonedas Gemini; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; y Miriam Anderson, donante republicana.
Esta es la lista de donantes, que incluye personas y empresas, que publicó el medio CNN:
- Altria Group, Inc.
- Amazon
- Apple
- Booz Allen Hamilton
- Caterpillar, Inc.
- Coinbase
- Comcast Corporation
- J. Pepe and Emilia Fanjul
- Hard Rock International
- HP Inc.
- Lockheed Martin
- Meta Platforms
- Micron Technology
- Microsoft
- NextEra Energy, Inc.
- Palantir Technologies Inc.
- Ripple
- Reynolds American
- T-Mobile
- Tether America
- Union Pacific Railroad
- Adelson Family Foundation
- Stefan E. Brodie
- Betty Wold Johnson Foundation
- Charles and Marissa Cascarilla
- Edward and Shari Glazer
- Harold Hamm
- Benjamin Leon Jr.
- The Lutnick Family
- The Laura & Isaac Perlmutter Foundation
- Stephen A. Schwarzman
- Konstantin Sokolov
- Kelly Loeffler and Jeff Sprecher
- Paolo Tiramani
- Cameron Winklevoss
- Tyler Winklevoss
Este proyecto ha sido ampliamente criticado, en su mayoría por representantes demócratas, quienes acusan a Trump no solo de faltar al respeto a la residencia presidencial, sino de realizar una enorme inversión en un momento en que Estados Unidos enfrenta una parálisis presupuestaria.
Este periodo, conocido como shutdown, se caracteriza por obligar a los estadounidenses a enfrentar un alto costo de vida.
