De Apple a Google: quiénes financian el polémico salón de baile que Trump construye en la Casa Blanca

Donald Trump ha sido objeto de críticas por su decisión de demoler el ala este de la Casa Blanca para construir un salón de baile de aproximadamente 8 mil 300 metros cuadrados.

Los trabajos de construcción comenzaron esta semana, y el mandatario indicó que se prevé que concluyan este fin de semana.

También detalló que el costo estimado de la obra oscilaría entre US$200 millones y US$300 millones, y que el salón tendría capacidad para recibir a unas 900 personas.

Sin embargo, una de las principales interrogantes hacia Trump ha sido cómo obtendrá los fondos para financiar la construcción del salón.

En un principio, Trump afirmó que el salón de baile no será financiado con dinero de los contribuyentes, sino con fondos privados, otorgados, según el mandatario, por “generosos patriotas y magníficas empresas”.

Ahora, medios como CNN han publicado la lista de donantes del proyecto.

Según ese medio, entre los donantes figuran empresas reconocidas como Apple, Amazon, Microsoft, Google y Meta.

También se mencionan otras figuras relevantes como Tyler y Cameron Winklevoss, cofundadores de la plataforma de criptomonedas Gemini; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; y Miriam Anderson, donante republicana.

Esta es la lista de donantes, que incluye personas y empresas, que publicó el medio CNN:

Altria Group, Inc.

Amazon

Apple

Booz Allen Hamilton

Caterpillar, Inc.

Coinbase

Comcast Corporation

J. Pepe and Emilia Fanjul

Hard Rock International

Google

HP Inc.

Lockheed Martin

Meta Platforms

Micron Technology

Microsoft

NextEra Energy, Inc.

Palantir Technologies Inc.

Ripple

Reynolds American

T-Mobile

Tether America

Union Pacific Railroad

Adelson Family Foundation

Stefan E. Brodie

Betty Wold Johnson Foundation

Charles and Marissa Cascarilla

Edward and Shari Glazer

Harold Hamm

Benjamin Leon Jr.

The Lutnick Family

The Laura & Isaac Perlmutter Foundation

Stephen A. Schwarzman

Konstantin Sokolov

Kelly Loeffler and Jeff Sprecher

Paolo Tiramani

Cameron Winklevoss

Tyler Winklevoss

Este proyecto ha sido ampliamente criticado, en su mayoría por representantes demócratas, quienes acusan a Trump no solo de faltar al respeto a la residencia presidencial, sino de realizar una enorme inversión en un momento en que Estados Unidos enfrenta una parálisis presupuestaria.

Este periodo, conocido como shutdown, se caracteriza por obligar a los estadounidenses a enfrentar un alto costo de vida.

