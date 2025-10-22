“Música para mis oídos”: qué dijo Trump tras críticas por demoler la Casa Blanca

Internacional

“Música para mis oídos”: qué dijo Trump tras críticas por demoler la Casa Blanca

Donald Trump fue criticado por ordenar demoler una sección de la Casa Blanca para construir un salón de baile.

|

time-clock

Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en una celebración del Diwali con líderes indio-estadounidenses en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 21 de octubre de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)

"Es música para mis oídos", fueron las declaraciones del presidente Donald Trump en respuesta a las críticas por los trabajos de demolición en la Casa Blanca para construir un salón de baile.

Varios periodistas de EE. UU. confirmaron que los trabajos continuaron el pasado 21 de octubre y se prevé que seguirán este miércoles.

El mandatario habló sobre el asunto durante un almuerzo con senadores, en su residencia en Washington, y llamaron la atención los sonidos de construcción de fondo.

"Probablemente oigan el bello sonido de la construcción detrás. ¿Escuchan ese sonido? Eso es música para mis oídos. Me encanta ese sonido", aseveró Trump.

LECTURAS RELACIONADAS

Ataque a embarcaciones

Lo que se sabe de los tripulantes de una supuesta narcolancha que sobrevivieron a un ataque de EE. UU.

chevron-right
Donald Trump

Qué pasará en Portland tras la autorización a Trump para enviar más de 200 soldados

chevron-right

El mandatario también mencionó que las recientes construcciones en la Casa Blanca eran, para él, sinónimo de dinero.

"Cuando escucho ese sonido, me recuerda al dinero. En este caso, me recuerda a la falta de dinero, porque yo estoy pagando todo esto", dijo el presidente.

La construcción del nuevo salón de baile costará aproximadamente US$250 millones, monto que, según Trump, saldrá de su bolsillo.

Sin embargo, el mandatario sostuvo varias reuniones con empresarios para solicitar apoyo económico para la construcción del salón.

Se trata de la primera construcción considerable que ha tenido la Casa Blanca desde 1948, cuando, durante el gobierno de Harry Truman, se ordenó la demolición de parte de la estructura interna.

Lea también: Belice firma acuerdo con EE. UU. para ser tercer país seguro

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Casa Blanca Donald Trump  Sucesos Estados Unidos 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS