“Música para mis oídos”: qué dijo Trump tras críticas por demoler la Casa Blanca

"Es música para mis oídos", fueron las declaraciones del presidente Donald Trump en respuesta a las críticas por los trabajos de demolición en la Casa Blanca para construir un salón de baile.

Varios periodistas de EE. UU. confirmaron que los trabajos continuaron el pasado 21 de octubre y se prevé que seguirán este miércoles.

El mandatario habló sobre el asunto durante un almuerzo con senadores, en su residencia en Washington, y llamaron la atención los sonidos de construcción de fondo.

"Probablemente oigan el bello sonido de la construcción detrás. ¿Escuchan ese sonido? Eso es música para mis oídos. Me encanta ese sonido", aseveró Trump.

El mandatario también mencionó que las recientes construcciones en la Casa Blanca eran, para él, sinónimo de dinero.

"Cuando escucho ese sonido, me recuerda al dinero. En este caso, me recuerda a la falta de dinero, porque yo estoy pagando todo esto", dijo el presidente.

.@POTUS: "You probably hear the beautiful sound of construction to the back. You hear that sound? Oh, that's music to my ears. I love that sound... it reminds me of money. In this case, it reminds me of lack of money, because I'm paying for it." 🤣 pic.twitter.com/ukgAIGV0Ys — Trump War Room (@TrumpWarRoom) October 21, 2025

La construcción del nuevo salón de baile costará aproximadamente US$250 millones, monto que, según Trump, saldrá de su bolsillo.

Sin embargo, el mandatario sostuvo varias reuniones con empresarios para solicitar apoyo económico para la construcción del salón.

Se trata de la primera construcción considerable que ha tenido la Casa Blanca desde 1948, cuando, durante el gobierno de Harry Truman, se ordenó la demolición de parte de la estructura interna.

