Internacional

Qué pasará en Portland tras la autorización a Trump para enviar más de 200 soldados

Una jueza autorizó al presidente Donald Trump el despliegue de soldados de la Guardia Nacional en Portland, Oregón.

Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se marcha tras homenajear a los equipos de béisbol campeones de la Universidad Estatal de Luisiana (LSU) y la LSU Shreveport en el Salón Este de la Casa Blanca, en Washington, DC, EE. UU., el 20 de octubre de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)

Pese a las objeciones de las autoridades de Portland, una corte de apelaciones autorizó el pasado 20 de octubre al presidente Donald Trump a enviar miembros de la Guardia Nacional a esa ciudad del estado de Oregón.

El Tribunal del Noveno Circuito falló a favor del mandatario al suspender una orden de otra corte que impedía el despliegue de soldados en Portland.

“En esta etapa preliminar, concluimos que es probable que el Presidente ejerciera legítimamente su autoridad estatutaria que autoriza la federalización de la Guardia Nacional cuando ‘el Presidente no puede, con las fuerzas regulares, ejecutar las leyes de los Estados Unidos'”, escribió el panel de tres jueces, que votó dos a uno.

Esta es una nueva victoria legal de la administración de Donald Trump, que le permitiría el envío de 200 elementos de la Guardia Nacional para enfrentarse a las protestas contra las políticas antimigratorias del mandatario.

Estos 200 soldados fueron federalizados por el Pentágono el pasado 28 de septiembre y, hasta el momento, se mantienen a la espera de las órdenes de Trump para ser desplegados.

Anteriormente, Trump dijo que decidió enviar a la Guardia Nacional a ciudades como Portland o Chicago porque, según él, son ciudades “devastadas por la guerra” y con altos niveles de criminalidad.

Además, la decisión se dio luego de que se llevaran a cabo protestas en Portland contra las políticas de Donald Trump, como parte de las movilizaciones en Estados Unidos por el movimiento “No Kings”.

Hasta ahora, Trump ha militarizado varias ciudades, como Los Ángeles y Washington, dominadas por el bando demócrata.

