“¡Manos arriba!”: video muestra cómo agentes del ICE irrumpen dentro de una casa de Oregón

Un video compartido por el medio Telemundo el pasado 16 de octubre muestra cómo supuestos agentes armados del Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) irrumpen dentro de una casa en Portland,Oregon.

El video, que dura aproximadamente 2 minutos, fue grabado por una mujer llamada Maricruz Magaña, quien cuenta que los agentes aparentemente buscaban a una persona que no vivía en esa vivienda.

La mujer grabó el momento justo en que los agentes irrumpieron en la casa y rompieron la puerta de la habitación en donde se encontraba ella con varios de sus familiares. Los agentes, armados, comienzan a gritarles a las personas para que salgan de la casa.

"¡Policía! ¡Manos arriba!", se logra escuchar decir a los agentes migratorios, además de oírse al fondo el llanto de un bebé.

Magaña contó al medio que los agentes migratorios llegaron a su vivienda para detener a una persona llamada Israel, pero esta no vivía en ese lugar.

Sin embargo, el ICE decidió llevarse a su hermano y padrastro. Ella cuenta que estuvo a punto de ser detenida, pero logró convencer a los agentes para que no se la llevaran.

"Tuve mucho miedo porque nos apuntaron con armas. Y me parece injusto porque ellos no han cometido ningún delito", afirmó Magaña.

Posteriormente la mujer grabó otro video en donde muestra el estado de su casa luego de la llegada de los agentes del ICE.

Ahí se observa cómo la casa quedó desordenada tras la llegada de los agentes del ICE.

