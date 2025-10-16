¿Cómo pasó los exámenes? ICE arresta a un policía novato indocumentado en Chicago antes de graduarse

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos anunció este 16 octubre el arresto de un oficial novato del Departamento de Policía de Hanover Park , un suburbio al noroeste de Chicago , al que acusan de ser indocumentado .

Radule Bojovic, nacido en Montenegro, fue detenido este miércoles durante un operativo migratorio selectivo como parte de la Operación Midway Blitz, explicó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)

Bojovic ingresó a EE.UU. con una visa de turista B-2 en 2015 y se quedó sin autorización en el país.

El inmigrante se encontraba cumpliendo con las 15 semanas de entrenamiento en el campo, según una publicación de Facebook de la policía de Hanover Park.

No está claro cómo el policía logró pasar las revisiones de seguridad requeridas por el departamento para ser contratado y entrenado.

La secretaria del DHS, Kristi Noem, utilizó el arresto de Bojovic para atacar al gobernador de Illinois, el demócrata J.B. Pritzker, que se ha negado al despliegue de la Guardia Nacional en su estado y en la ciudad de Chicago.

Noem también cargó contra las leyes santuario del estado que protegen a los inmigrantes indocumentados.

Por su parte, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, acusó -en un comunicado- al Departamento de Policía de Hannover Park por darle una placa a “inmigrantes ilegales delincuentes“, al replicar la retórica del presidente Donald Trump de criminalizar a todos los indocumentados.

McLaughlin calificó como un “delito grave” que un indocumentado posea un arma de fuego. “Un agente de la ley que está infringiendo la ley activamente“, agregó.

En septiembre pasado, agentes del ICE arrestaron a Ian Andre Roberts, superintendente del distrito escolar de Des Moines, el más grande de Iowa, al acusarlo de residir ilegalmente en el país desde principios del vigente siglo.

Posteriormente, el superintendente, oriundo de Guyana, fue acusado de otros delitos relacionados con armas de fuego.