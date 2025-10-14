Video muestra cómo el ICE detiene a una joven de 18 años en un barrio de Chicago

Recientemente se viralizó un video en el que se muestra cómo miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) utilizan la fuerza para detener a una mujer de 18 años en un vecindario de Chicago.

El video fue grabado el 10 de octubre en Hoffman Estates, y en él se observa cómo agentes del ICE trasladan a varios jóvenes a sus vehículos, entre ellos una chica de 18 años, que se encontraba dentro de un automóvil.

Entre forcejeos, se ve cómo un agente del ICE inmoviliza a la joven, la tira al suelo y le coloca la rodilla en el cuello, mientras ella continúa gritando.

El hecho fue registrado por varios medios, entre ellos Univisión Chicago, que entrevistaron a la tía de la joven detenida.

La mujer, identificada como Karla Placencia, detalló al medio que la joven, identificada como Evelyn, fue detenida junto a otros tres jóvenes, de 17 y 21 años.

Los familiares aseguraron que los tres son ciudadanos estadounidenses y que no habían cometido ningún delito.

Placencia señaló que, en un momento, vecinos del área expresaron dudas sobre la autenticidad de los agentes, pero ella aclaró que estos sí se identificaron como parte del ICE al llegar.

Posteriormente, la mujer afirmó que los tres jóvenes fueron liberados y que no se les imputaron cargos.

El medio Univisión Chicago intentó comunicarse con el Departamento de Seguridad Nacional para obtener una postura, pero no recibió respuesta.

Lea también: Helicópteros y bombas de humo: las tácticas intimidatorias del ICE en sus redadas en Chicago