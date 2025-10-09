Internacional
“¡Hay un bebé dentro!” video muestra cómo el ICE destruye la ventana de un auto en Colorado
Un video muestra cómo agentes del ICE rompen la ventana de un auto para detener a un hombre, quien iba acompañado de su esposa y su bebé.
Un agente enmascarado de la Patrulla Fronteriza de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE. UU. es visto mientras los residentes del barrio Brighton Park de Chicago- (Foto Prensa Libre: AFP)
Un video tomado en Alamosa, Colorado, muestra cómo miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) habrían destrozado la ventana de un vehículo con una familia adentro, incluido un bebé de diez meses.
El hecho habría ocurrido el pasado 24 de septiembre, cuando una mujer estadounidense y su esposo, originario de México, viajaban en su automóvil y varios vehículos de las autoridades migratorias comenzaron a seguirlos.
La mujer, llamada Maya England, contó a medios de comunicación de EE. UU. que se dirigía junto a su familia hacia su casa, luego de haber estado en el juzgado del condado de Alamosa.
Relató que los vehículos encendieron sus sirenas y luces intermitentes, hasta que finalmente rodearon su vehículo y tuvo que detenerse.
En ese momento, un agente del ICE bajó de uno de los vehículos e inmediatamente apuntó con un arma a la pareja mientras se acercaba al automóvil.
"¡Abre la puerta!", fue lo que dijo el agente del ICE a la pareja. Desde la parte trasera del vehículo, otro agente comenzó a golpear una de las ventanas con una porra, lo que causó la sorpresa de la pareja.
@bettszamora 🚨 ARRESTO MIGRATORIO VIOLENTO EN ALAMOSA, COLORADO: Una familia captó el momento en que agentes de ICE apuntaron con armas y rompieron la ventana de su auto mientras su bebé de un mes presenciaba el terror. La familia regresaba ⚖️ Expertos en derechos civiles califican el incidente como “profundamente perturbador” y recuerdan que los inmigrantes tienen derecho a pedir un abogado y a no consentir la entrada de ICE a su vehículo.#arrestoviolento#iceencolorado#alamosacolorado #fyp #creatorsearchinsights ♬ original sound - 👑🔥🪺Betts Zamora🔥👑
"¡Tenemos un bebé de un mes aquí!", gritó England a los oficiales migratorios, pero estos no hicieron caso e intentaron abrir la puerta del vehículo, hasta que el esposo de England bajó del automóvil y fue detenido por los agentes.
La mujer pidió a los agentes del ICE que le mostraran la orden judicial que autorizaba el arresto de su esposo, pero las autoridades se negaron, al decir que “podía ir a la oficina para poder ver la orden”.
Los agentes migratorios se llevaron al esposo de England y ella decidió seguirlos hasta que llegaron al centro de detención del ICE en State Street.
🚨 ICE agents stopped a Colorado family at GUNPOINT, shattered a car window over their newborn, and ignored a mother’s screams:— Brian Allen (@allenanalysis) October 3, 2025
“There’s a baby in here!”
They didn’t care.
She shielded her infant from flying glass; ICE never showed a warrant, just said: “It’s at the office.”… pic.twitter.com/NxVKaFwsuD
Días después, la mujer llamó al centro para recibir noticias sobre su esposo, pero sus datos no aparecían en la página web del ICE, por lo que desconoce su paradero.
