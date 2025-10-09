“¡Hay un bebé dentro!” video muestra cómo el ICE destruye la ventana de un auto en Colorado

Un video tomado en Alamosa, Colorado, muestra cómo miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) habrían destrozado la ventana de un vehículo con una familia adentro, incluido un bebé de diez meses.

El hecho habría ocurrido el pasado 24 de septiembre, cuando una mujer estadounidense y su esposo, originario de México, viajaban en su automóvil y varios vehículos de las autoridades migratorias comenzaron a seguirlos.

La mujer, llamada Maya England, contó a medios de comunicación de EE. UU. que se dirigía junto a su familia hacia su casa, luego de haber estado en el juzgado del condado de Alamosa.

Relató que los vehículos encendieron sus sirenas y luces intermitentes, hasta que finalmente rodearon su vehículo y tuvo que detenerse.

En ese momento, un agente del ICE bajó de uno de los vehículos e inmediatamente apuntó con un arma a la pareja mientras se acercaba al automóvil.

"¡Abre la puerta!", fue lo que dijo el agente del ICE a la pareja. Desde la parte trasera del vehículo, otro agente comenzó a golpear una de las ventanas con una porra, lo que causó la sorpresa de la pareja.

"¡Tenemos un bebé de un mes aquí!", gritó England a los oficiales migratorios, pero estos no hicieron caso e intentaron abrir la puerta del vehículo, hasta que el esposo de England bajó del automóvil y fue detenido por los agentes.

La mujer pidió a los agentes del ICE que le mostraran la orden judicial que autorizaba el arresto de su esposo, pero las autoridades se negaron, al decir que “podía ir a la oficina para poder ver la orden”.

Los agentes migratorios se llevaron al esposo de England y ella decidió seguirlos hasta que llegaron al centro de detención del ICE en State Street.

🚨 ICE agents stopped a Colorado family at GUNPOINT, shattered a car window over their newborn, and ignored a mother’s screams:

“There’s a baby in here!”



They didn’t care.



She shielded her infant from flying glass; ICE never showed a warrant, just said: “It’s at the office.”… pic.twitter.com/NxVKaFwsuD — Brian Allen (@allenanalysis) October 3, 2025

Días después, la mujer llamó al centro para recibir noticias sobre su esposo, pero sus datos no aparecían en la página web del ICE, por lo que desconoce su paradero.

