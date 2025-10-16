“Lloraba mucho”: madre relata cómo el ICE detuvo a su hijo de 13 años en Massachusetts

"Solo hablo con él, nunca con algún funcionario que pueda explicarme su situación", dice para el medio CNN Josiele Berto, una mujer que relata el inesperado arresto de su hijo de 13 años por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

La mujer, residente en EE. UU. pero originaria de Brasil, cuenta que el pasado 9 de octubre fue notificada de que su hijo había sido arrestado por la policía de Everett, Massachusetts, y que debía ir a recogerlo.

Sin embargo, al llegar a la estación de policía, un agente le dijo que agentes del ICE se habían llevado a su hijo.

"No me dieron ninguna información sobre dónde lo habían llevado. Les pregunté, pero me respondieron que no podían decirlo", dijo Berto.

Tuvieron que pasar cinco días para que la mujer y su equipo legal conocieran los motivos por los que su hijo fue arrestado. Lo supieron por medio de una conferencia de prensa del alcalde de Everett.

El alcalde, Carlo DeMaria, señaló que el 9 de octubre un joven (no identificado por ser menor de edad) fue arrestado porque las autoridades contaban con "información creíble" que lo acusaba de haber amenazado a un estudiante en una escuela pública.

Menor de 13 años fue arrestado y llevado por ICE a centro de detención; jefe de policía dice que es un hecho sin precedenteshttps://t.co/qSZc3VtU2Q — CNN en Español (@CNNEE) October 16, 2025

La autoridad aseguró que las entidades de Everett no contactaron al ICE en relación con ese arresto. Sin embargo, CNN afirma que DeMaria fue "vago" al explicar cómo las autoridades migratorias conocieron el caso y detuvieron al menor.

"ICE opera de manera independiente y tiene la autoridad para acceder a ciertas bases de datos de las fuerzas del orden y actuar por su cuenta", dijo el alcalde.

Este caso ha generado indignación, principalmente por un comunicado publicado por el Departamento de Seguridad Nacional, que, según CNN, contradice las declaraciones iniciales de la policía.

Por su parte, el jefe de policía, Paul Strong, aseguró que esta "es la primera vez que el ICE se lleva a un menor de edad desde el Departamento de Policía de Everett".

El pasado 15 de octubre, tras llevar el caso a tribunales, un juez de Massachusetts ordenó al Gobierno de EE. UU. explicar la justificación de la captura del menor.

Sin embargo, el medio cita una publicación en la red social X del portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, en la que se afirma que el joven "representaba una amenaza".

"Aquí están los hechos: representaba una amenaza a la seguridad pública, con un largo historial delictivo, incluyendo asalto violento con un arma peligrosa, agresión, allanamiento de morada y destrucción de propiedad", afirmó Tricia McLaughlin.

Esto contradice parcialmente las declaraciones del alcalde de Everett, quien, en conferencia de prensa, dijo que, aunque se encontró un cuchillo, no había un arma de fuego involucrada.

Por su parte, Berto afirmó que la única forma de conocer el paradero de su hijo fue por medio de llamadas telefónicas. De hecho, así se enteró de que el menor estuvo en dos centros de detención, uno en Massachusetts y otro en Virginia.

"Lloraba mucho porque nunca ha estado tan lejos de su familia. Estaba desesperado; decía que el ICE se lo había llevado".

