“Uno tiene miedo de salir de casa” el relato de un taxista tras una redada del ICE en un aeropuerto de Chicago

Al menos una docena de taxistas de distintas aplicaciones móviles fueron detenidos el pasado 10 de octubre por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), según informaron medios internacionales como Univisión.

Ese medio relata que todo comenzó en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional O’Hare, ubicado en la ciudad de Chicago, cuando varios agentes del ICE empezaron a detener a conductores.

Varios testimonios aseguraron que los agentes no dieron detalles sobre los motivos de los operativos y que, sencillamente, comenzaron a detener a varias personas.

Las autoridades aún no han especificado cuántas personas fueron detenidas, pero estos operativos han generado temor entre los conductores de taxi, muchos de los cuales han dejado de ir al aeropuerto a prestar sus servicios, por miedo a ser detenidos.

Por ejemplo, Univisión obtuvo el testimonio de un conductor llamado Jacobo Pérez, quien expresó que el temor radica en no poder volver a sus hogares.

"Los agentes hacen retenciones o detenciones arbitrarias, lo cual violenta muchos derechos individuales. Ya uno tiene miedo de salir de casa y no volver", dijo Pérez.

Pérez, según Univisión, es residente legal en Estados Unidos y afirmó que los agentes del ICE se dirigen principalmente a personas con rasgos latinoamericanos.

"Yo tengo un estatus migratorio, pero el problema está en que los agentes no detienen a un blanco o un chino. Siempre van hacia las personas con rasgos latinos, y eso duele", afirma el conductor.

