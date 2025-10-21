Lo que se sabe de los tripulantes de una supuesta narcolancha que sobrevivieron a un ataque de EE. UU.

Internacional

Lo que se sabe de los tripulantes de una supuesta narcolancha que sobrevivieron a un ataque de EE. UU.

Un colombiano y un ecuatoriano sobrevivieron el pasado 16 de octubre a un ataque que EE. UU. hizo hacia una embarcación en el mar Caribe.

|

time-clock

Ataque a embarcaciones

Esta captura de pantalla de un vídeo publicado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su cuenta de Truth Social el 15 de septiembre de 2025, muestra lo que, según el presidente Trump, son fuerzas militares estadounidenses llevando a cabo un ataque contra un barco que transportaba a presuntos narcotraficantes. (Foto Prensa Libre: AFP)

La administración de Donald Trump, como parte de sus acciones para combatir el narcotráfico, ha lanzado constantes ataques contra supuestas narcolanchas que se movilizan en el mar Caribe.

Las autoridades han publicado varios videos que muestran los momentos previos a los ataques contra las embarcaciones, y han afirmado que todos los tripulantes —acusados de formar parte del narcotráfico— fallecieron.

Sin embargo, medios como CNN informaron recientemente que dos de los cuatro tripulantes que iban a bordo de la embarcación atacada por EE. UU. el pasado 16 de octubre lograron sobrevivir.

Según el medio, los sobrevivientes del ataque son originarios de Ecuador y Colombia.

LECTURAS RELACIONADAS

Donald Trump Vladimir Putin Estados Unidos Rusia

Trump y Putin reactivan diálogo por guerra entre Rusia y Ucrania y acuerdan cumbre en Budapest

chevron-right
Operación encubierta en Venezuela

El Gobierno de Donald Trump autorizó operaciones encubiertas en Venezuela, según "The New York Times"

chevron-right

Posteriormente, fueron detenidos por un navío de la Marina de EE. UU. y, de acuerdo con CNN, fueron liberados y repatriados a sus países de origen.

Más tarde, el ministro del Interior de Colombia informó que uno de los sobrevivientes fue identificado como Jeison Obando Pérez, de 34 años.

Según el ministro Armando Benedetti, Pérez regresó a Colombia en “estado crítico” y sufrió trauma cerebral.

También señaló, según CNN, que Pérez enfrentará consecuencias legales por estar vinculado al narcotráfico, aunque no se detalló si existían investigaciones previas en su contra.

LECTURAS RELACIONADAS

Donald Trump responde a periodistas en la Casa Blanca

Qué implica que Trump autorizara operaciones de la CIA en Venezuela y evaluara ataques terrestres

chevron-right
Ataques a supuestas embarcaciones que transportan droga en el mar Caribe

Así utilizan los carteles el mar Caribe para llevar droga a EE. UU.

chevron-right

CNN también reportó que obtuvo una ficha de la Policía de Ecuador y confirmó que el segundo sobreviviente se llama Andrés Fernando Tufiño.

Por su parte, el Ministerio del Interior de Ecuador indicó que Tufiño fue “evaluado médicamente” y que, al igual que el colombiano, “tendrá un proceso legal en su contra”.

Lea también: Verificamos por usted: ¿Donald Trump ordenó demoler la Casa Blanca?

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Donald Trump  Mar Caribe Narcotráfico Sucesos Estados Unidos 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS