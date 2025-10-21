Lo que se sabe de los tripulantes de una supuesta narcolancha que sobrevivieron a un ataque de EE. UU.

La administración de Donald Trump, como parte de sus acciones para combatir el narcotráfico, ha lanzado constantes ataques contra supuestas narcolanchas que se movilizan en el mar Caribe.

Las autoridades han publicado varios videos que muestran los momentos previos a los ataques contra las embarcaciones, y han afirmado que todos los tripulantes —acusados de formar parte del narcotráfico— fallecieron.

Sin embargo, medios como CNN informaron recientemente que dos de los cuatro tripulantes que iban a bordo de la embarcación atacada por EE. UU. el pasado 16 de octubre lograron sobrevivir.

Según el medio, los sobrevivientes del ataque son originarios de Ecuador y Colombia.

Posteriormente, fueron detenidos por un navío de la Marina de EE. UU. y, de acuerdo con CNN, fueron liberados y repatriados a sus países de origen.

Más tarde, el ministro del Interior de Colombia informó que uno de los sobrevivientes fue identificado como Jeison Obando Pérez, de 34 años.

Según el ministro Armando Benedetti, Pérez regresó a Colombia en “estado crítico” y sufrió trauma cerebral.

También señaló, según CNN, que Pérez enfrentará consecuencias legales por estar vinculado al narcotráfico, aunque no se detalló si existían investigaciones previas en su contra.

CNN también reportó que obtuvo una ficha de la Policía de Ecuador y confirmó que el segundo sobreviviente se llama Andrés Fernando Tufiño.

Por su parte, el Ministerio del Interior de Ecuador indicó que Tufiño fue “evaluado médicamente” y que, al igual que el colombiano, “tendrá un proceso legal en su contra”.

