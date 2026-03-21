El panel elegido personalmente por Trump vota a favor de poner su rostro en una moneda de oro

Una comisión federal de artes votó el jueves a favor de aprobar una moneda de oro conmemorativa estadounidense con la imagen de Donald Trump, el último esfuerzo del Gobierno para homenajear al presidente, a pesar de que los demócratas y miembros de otro comité federal afirman que la idea es profundamente inapropiada y potencialmente ilegal. La propuesta contempla una moneda de oro de 24 quilates que representa a Trump apoyado en un escritorio con los puños cerrados, basada en una fotografía tomada por su fotógrafo jefe de la Casa Blanca y que actualmente se exhibe en la Galería Nacional de Retratos del Smithsonian. Este tipo de monedas de oro de la Casa de la Moneda de Estados Unidos suelen venderse por varios miles de dólares.

Un funcionario de la Casa de la Moneda informó al comité que Trump había aprobado personalmente el diseño. Los miembros de la Comisión de Bellas Artes, compuesta íntegramente por personas designadas por Trump, incluida una asistente ejecutiva de 26 años cuya única credencial para el puesto era la gestión del proyecto de retratos de Trump, dedicaron varios minutos a debatir posibles cambios en la moneda, incluido su tamaño, antes de dar su aprobación oficial. “Creo que cuanto mayor sea la tirada, mejor, y creo que la mayor sería su preferencia”, dijo Chamberlain Harris, asistente ejecutivo de Trump. Harris también comentó que la imagen mostraba a Trump con una expresión “muy fuerte y muy dura”, y que sería “apropiado” incluirlo en una moneda para conmemorar el 250 aniversario de la nación.



James McCrery II, quien fue el primer arquitecto de Trump en el diseño de su salón de baile antes de tener discrepancias con el presidente sobre su tamaño, animó a los funcionarios del Tesoro a hacer la moneda "lo más grande posible, hasta tres pulgadas de diámetro" mientras dirigía la votación para aprobarla. Pero se supone que los nuevos diseños de monedas deben ser aprobados por dos comités, y ese segundo comité, el Comité Asesor Ciudadano de Acuñación de Monedas, de carácter bipartidista, se negó el mes pasado a considerar la moneda de oro propuesta. En entrevistas, los miembros se opusieron a poner la imagen de un presidente en ejercicio en la moneda, argumentando que rompería con las normas democráticas y denotaría sumisión a la monarquía.



“Es un error. Va en contra de la cultura estadounidense y de las tradiciones que rigen lo que plasmamos en nuestras monedas”, declaró Michael Moran, coleccionista de monedas republicano a quien el entonces líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell (republicano por Kentucky), recomendó para el cargo. “Yo no me apunté a esto”. Varios miembros del comité de acuñación de monedas dijeron que la administración Trump podría intentar acuñar la moneda sin la aprobación de su comité, pero que probablemente se enfrentaría a desafíos legales. El comité numismático está compuesto por numismáticos, o expertos en coleccionismo de monedas, así como por un historiador y un artista especializado en arte de la medalla.

Su miembro más famoso, el exjugador de baloncesto Kareem Abdul-Jabbar, coleccionista de monedas desde hace mucho tiempo, expresó su decepción, pues creía que las monedas bien diseñadas podían informar e inspirar. Citó como ejemplos un dólar de plata de 1998 que honraba a Crispus Attucks, quien fue esclavizado, escapó y murió en la Masacre de Boston en 1770, y una moneda de oro del 2017 que representaba a la Dama de la Libertad como una mujer afroamericana. “No me entusiasma la idea de conmemorar al Sr. Trump con una moneda, ya que ha causado mucho daño a nuestro país”, declaró Abdul-Jabbar, quien formó parte del comité hace una década. “Se necesita un amplio consenso para llegar a un acuerdo sobre algo así, y no estoy dispuesto a apoyar la petición del presidente”.

La Casa Blanca no respondió a las preguntas sobre la moneda conmemorativa ni sobre si era apropiado encargarla. El Departamento del Tesoro, que supervisa la Casa de la Moneda, afirmó que la moneda conmemorativa era apropiada para el aniversario de este año. “Al acercarnos a nuestro 250 aniversario, nos entusiasma preparar monedas que representen el espíritu perdurable de nuestro país y nuestra democracia, y no hay perfil más emblemático para el anverso de dichas monedas que el de nuestro presidente en funciones, Donald J. Trump”, dijo el tesorero de Estados Unidos, Brandon Beach, en un comunicado.

Solo un expresidente, Calvin Coolidge, apareció en una moneda estadounidense en vida. Su retrato figuró en una moneda conmemorativa del sesquicentenario de la nación en 1926, año en que fue presidente, con una imagen de George Washington superpuesta. La inclusión de Coolidge generó controversia y la mayoría de las monedas fueron fundidas posteriormente. La moneda de oro con la imagen de Trump representa el último intento del gobierno por influir en la moneda estadounidense. El año pasado, los funcionarios propusieron un diseño diferente para una moneda de un dólar con la imagen del presidente, con la intención de conmemorar el sesquicentenario y ponerla en circulación, pero el comité numismático rechazó la propuesta.

Los funcionarios de la Casa de la Moneda argumentan que, dado que el comité se negó a considerar la moneda, el gobierno no está obligado por su decisión, una afirmación que los miembros actuales del comité refutan. Mientras tanto, la comisión de artes aprobó en enero la moneda de un dólar con la imagen de Trump. El Departamento del Tesoro aún no ha especificado si esa moneda entrará en circulación ni cuándo lo hará. Los demócratas se han mostrado indignados ante los intentos de incluir la imagen de Trump en la moneda y han tratado de impedirlo. La senadora Catherine Cortez Masto (demócrata por Nevada), una de las varias demócratas que presentaron el año pasado un proyecto de ley destinado a impedir que cualquier presidente en ejercicio o vivo apareciera en la moneda estadounidense, declaró a The Washington Post que la moneda de oro con la imagen de Trump era "vergonzosa" y contraria a los valores de la nación.

“Los monarcas y dictadores ponen sus rostros en las monedas, no los líderes de una democracia”, añadió el senador Jeff Merkley (demócrata por Oregón). Los legisladores y el personal del Congreso también han citado leyes anteriores que, según ellos, deberían limitar a la administración, como una ley del 2005 que restringió algunas monedas de un dólar a honrar a presidentes fallecidos. Donald Scarinci, un demócrata a quien el líder de la minoría del Senado, Charles E. Schumer (demócrata por Nueva York), recomendó para el comité de monedas, dijo que las monedas de oro presentaban una "laguna legal" porque el Departamento del Tesoro tiene el poder independiente, sin autorización del Congreso, de acuñarlas..

“Sin duda pueden fabricar la moneda sin nuestra revisión. Pero sería una moneda ilegal”, dijo Scarinci. “No se trata de Donald Trump. Se trata de quien sea el presidente. No es algo que se haga en una democracia”. La disputa por la moneda surge en medio de una batalla mayor sobre cómo Trump y sus aliados pretenden honrar la memoria del presidente de 79 años, a quien le quedan casi tres años de mandato. Los colaboradores de Trump han puesto su nombre en edificios como el Centro Kennedy y el Instituto de la Paz de Estados Unidos, lo que ha provocado quejas de legisladores y abogados que afirman que solo el Congreso puede cambiar el nombre de estas instalaciones.

Además, legisladores republicanos han propuesto renombrar el Aeropuerto Internacional de Dulles en su honor. Trump también ha intentado remodelar los terrenos de la Casa Blanca, proponiendo un centro de control de visitantes (que también se consideró el jueves) y la demolición del Ala Este para construir el salón de baile que tanto anhela. Sus proyectos se extienden hasta Washington, con planes para construir un arco triunfal de 76 metros de altura, además de otras obras que dejarían una huella física en la ciudad. Según las encuestas, estas iniciativas suelen ser impopulares. Aproximadamente dos tercios de los estadounidenses se opusieron a los intentos de renombrar el Aeropuerto de Dulles y el Centro Kennedy en honor a Trump, mientras que cerca del 15% se mostró a favor, según una encuesta de Economist-YouGov realizada el mes pasado.

La mayoría de los estadounidenses también se opuso a la demolición del Ala Este para construir el salón de baile y a la erección del arco triunfal, según la misma encuesta. El año pasado, funcionarios de la administración Trump también desecharon los diseños de las monedas conmemorativas de 25 centavos que habían sido aprobadas en el 2024 por la comisión de arte y el comité numismático, meses antes de que Trump asumiera el cargo, y que habrían honrado a afroamericanos y mujeres destacadas. Los miembros del comité numismático manifestaron su descontento con la decisión de la administración de emitir, en su lugar, monedas de veinticinco centavos en honor al Pacto del Mayflower, la Guerra de la Independencia y el Discurso de Gettysburg, calificando el proceso de defectuoso y los nuevos diseños de deficientes.

Los monarcas y dictadores ponen sus rostros en las monedas, no los líderes de una democracia.

“Los diseños, los temas que idearon para las monedas de 25 centavos, podrían haber sido elaborados por una clase de quinto grado de historia estadounidense”, dijo Moran. Los miembros del comité de acuñación de monedas dijeron que seguirán oponiéndose a la idea de considerar billetes con el rostro de Trump. “Creo que todos sentimos el peso de la responsabilidad”, dijo Scarinci. Señaló que Trump destituyó a los miembros que aún permanecían en sus puestos en la comisión de artes y que la administración podría hacer lo mismo con el comité de monedas, cuyos miembros son designados por el Departamento del Tesoro.

“Pueden despedirnos a todos”, añadió Scarinci. “Pueden reemplazarnos a todos para fabricar esta moneda… pero hay gente de muy alto nivel en este comité, saben de numismática, saben de historia y saben que esto está mal”. En enero, durante la primera reunión de la junta reconstituida, los comisionados de arte mostraron poca reparo hacia sus homólogos del comité de la moneda al sopesar la moneda de 1 dólar y discutir las preferencias del propio Trump.

Dos de los diseños propuestos "me recuerdan un poco a ese retrato que le hicieron al presidente, que no le gustó", dijo Roger Kimball, un crítico que Trump designó para el panel. Pero elogió otra versión que tenía "un aire de estadista, hasta en el peinado". Finalmente, la comisión recomendó esa versión.