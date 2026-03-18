Alto funcionario de vivienda solicita ayuda a los invitados de su boda para la compra de una casa

Benjamin Hobbs, subsecretario de Vivienda Pública e Indígena del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, incluyó un fondo para el pago inicial de una vivienda en su lista de bodas en línea, publicada en la plataforma de planificación de bodas Zola.

No es una solicitud inusual en las listas de bodas. Según encuestas recientes de Zola, del 87% de los clientes que incluyen algún tipo de fondo en efectivo en su lista, el 39% de las parejas solicitan a sus invitados dinero para una nueva vivienda.

Sin embargo, expertos en ética afirman que la solicitud de Hobbs relacionada con la vivienda es singular. Hobbs, designada políticamente, supervisa los programas de vivienda asequible para familias de bajos ingresos, personas mayores, personas con discapacidad y nativos americanos.

Según los expertos, quienes buscan congraciarse con el gobierno —cabilderos, políticos— podrían donar al fondo de vivienda. Empleados actuales y anteriores del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) también señalaron que puede ser difícil verificar las donaciones si se realizan a nombre del cónyuge. Un reportero del Washington Post no necesitó contraseña para acceder a la lista de bodas de Hobbs al recibir el enlace.

En un comunicado, Robbie Myers, subsecretario adjunto de comunicaciones estratégicas del HUD, declaró que se anima regularmente a todos los funcionarios designados políticamente del HUD a verificar que sus actividades oficiales o personales cumplan con la división de ética del departamento. Afirmó que Hobbs “cumple con todas las leyes pertinentes y no aceptará regalos inapropiados”.

“Gracias a la mayor reducción de impuestos para las familias trabajadoras en la historia de Estados Unidos, el Sr. Hobbs ahora tiene confianza en el mercado inmobiliario, y si familiares y amigos desean ayudarlo a alcanzar el sueño americano, pueden hacerlo, ya que el código de ética ha aprobado tales regalos para una ocasión tan especial”, dijo Myers.

Añadió que era “lamentable que The Washington Post se dedicara a indagar en los rincones más recónditos de internet para intentar desprestigiar a un estadounidense al servicio de su país” y preguntó cuántos registros de bodas había publicado The Post durante la administración Biden.

Dylan Hedtler-Gaudette, vicepresidente interino de política y asuntos gubernamentales del Proyecto de Supervisión Gubernamental, afirmó que es responsabilidad de los funcionarios gubernamentales, especialmente de aquellos con poder, ser “sumamente vigilantes ante cualquier apariencia de irregularidad”.

“Hay que tener muchísimo cuidado, casi ser paranoico, con los diversos medios y formas en que alguien podría intentar influenciarte, incluso si no te lo dicen abiertamente”, afirmó Hedtler-Gaudette.

Hobbs se encuentra entre los miembros de la administración Trump que se han comprometido a hacer que la vivienda sea más asequible. El precio medio de venta de una vivienda fue de casi US$430 mil en febrero, un 1% más que el año anterior, según Redfin. Las viviendas nuevas, junto con otras compras importantes, resultan inasequibles para la mayoría de los estadounidenses, según una reciente encuesta del Washington Post, ABC News e Ipsos. Además, los compradores se enfrentan a tipos de interés que volvieron a superar el 6% tras un breve descenso.

El viernes, el presidente Donald Trump presentó dos órdenes ejecutivas para reducir la carga regulatoria y facilitar la construcción y financiación de viviendas nuevas. La administración también ha tomado medidas para prohibir a los inversores la compra de viviendas unifamiliares y ha planteado ideas como una hipoteca a 50 años.

Gran parte del motivo por el que la vivienda sigue siendo tan cara es la escasez de viviendas, especialmente para quienes compran por primera vez. Esto significa que cada vez más personas piden a sus padres que avalen préstamos o que aporten dinero para el pago inicial.

Según Jessica Lautz, economista jefe adjunta y vicepresidenta de investigación de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, casi el 20 % de los compradores primerizos utilizaron un regalo de amigos y familiares para su pago inicial. Esta cifra es ligeramente inferior al pico del 27 % alcanzado en 2019, pero se mantiene en línea con los últimos años.

Los recién casados ​​piden ayuda financiera constantemente, afirmó Sammi Kobrin, directora de marca de Zola. En la plataforma, pueden crear fondos para la luna de miel, reformas del hogar, el pago de préstamos estudiantiles y donaciones a organizaciones benéficas. Sobre todo entre las parejas jóvenes, Kobrin señaló que no es ningún tabú pedir dinero en efectivo para la lista de bodas, con el objetivo de celebrar nuevos logros.

“Eso no quiere decir que no estén añadiendo otros artículos, como las batidoras de cocina tradicionales y diferentes ollas y sartenes”, dijo Kobrin. “Pero la idea de que tus invitados financien esta nueva etapa de tu vida se está volviendo mucho más práctica”.

De hecho, Hobbs, la política designada que pronto se casará, también está pidiendo a amigos y familiares otros artículos típicos de las listas de bodas: una freidora de aire, toallas de baño y una espátula, entre otros.